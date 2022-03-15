Vladimir Putin'den flaş Chelsea kararı! Üst üste gelen yaptırımlar sonrası...

Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Chelsea, 2-0 kazandığı ilk maçında rövanşında Fransız ekibi Lille'e konuk olacak. İngiltere'de Chelsea'nin sahibi olan Rus iş adamı Roman Abramovich'e uygulanan yaptırımlar nedeniyle Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den bu maçla ilgili flaş bir karar geldi.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Chelsea, ilk maçta 2-0 kazandığı son 16 turu rövanş mücadelesinde Lille ile deplasmanda karşılaşacak. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, sahibi olan Roman Abramovich nedeniyle yaptırımlara maruz kalan Chelsea için flaş bir karar aldı.



FIFA ile UEFA arasında yapılan görüşmelerde, ikinci bir karara dek Rus takımlarının tüm futbol müsabakalarından men edildiği açıklanmıştı.



Ayrıca Premier Lig, EFL ve FA, Rusya'daki yayın sözleşmelerini askıya almıştı.



DEVLET TELEVİZYON KANALINDA CANLI YAYINLANACAK



Ancak Chelsea'nin Lille'deki Şampiyonlar Ligi mücadelesi, Vladimir Putin'in isteğiyle devlet televizyon kanalında canlı yayınlanacak.



Rusya'daki tüm Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Avrupa Konferans Ligi maçları Gazprom Media'nın sahibi olduğu Match TV tarafından yayınlanıyordu.



UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Lille - Chelsea son 16 turu rövanş karşılaşması 16 Mart Çarşamba günü EXXEN'den naklen yayınlanacak.



