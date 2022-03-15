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Trabzonspor 'Mutluluğa kurşun sıkma' kampanyasına dikkat çekti! Oğlunu toprağa veren babanın haykırışı...

Trabzonspor Kulübü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda havaya ateş açılmaması için yürütülen "Mutluluğa kurşun sıkma" kampanyasına dikkati çekti. "15 yaşındaki oğlu Emir'i katil mermi nedeniyle toprağa veren Mustafa Atıcı'nın haykırışı: 'Bu son olsun!" başlığının kullanıldığı röportajda baba Atıcı, başkalarının bu tür acıları yaşamaması için havaya silah sıkılmamasını istedi.

Trabzonspor 'Mutluluğa kurşun sıkma' kampanyasına dikkat çekti! Oğlunu toprağa veren babanın haykırışı...
Ekleme: 15.03.2022 - 15:58 Güncelleme: 15.03.2022 - 16:08 / Editör: Ozge Selin
Bordo-mavili kulüp, '#MutluluğaKurşunSıkma' ve 'TaraftarHikayeleri' hashtagiyle yaptığı paylaşımda, Trabzon'da 11 Ağustos 2021'de, omuriliğine 'yorgun mermi' saplanarak yaşamını yitiren 15 yaşındaki Emir Yuşa'nın babası Mustafa Atıcı'nın röportajına yer verdi.

'15 yaşındaki oğlu Emir'i katil mermi nedeniyle toprağa veren Mustafa Atıcı'nın haykırışı: 'Bu son olsun!' başlığının kullanıldığı röportajda baba Atıcı, başkalarının bu tür acıları yaşamaması için havaya silah sıkılmamasını istedi.

Trabzonspor 'Mutluluğa kurşun sıkma' kampanyasına dikkat çekti! Oğlunu toprağa veren babanın haykırışı...

'Senin sevincinde sarıldığın silah, benim sevincimde ve üzüntümde sarılacağım evladımı aldı benden.' çağrısında bulunan Atıcı, 15 yaşındaki oğlunu 11 Ağustos 2021'de kendi elleriyle toprağa verdiğini, eşinin hala Emir'in bluzu ile uyuduğunu söyledi. Oğlunun merhametli bir çocuk olduğunu dile getiren Atıcı, sözlerini şöyle sürdürdü:

'Bir insanın bir anlık zevki için ben bir ömür acı çekiyorum, çekeceğim. Allah aşkına şu silahı elinize aldığınızda lütfen gözünüzün önüne ben geleyim, eşim gelsin, ailem gelsin, benim güzel kuzum gelsin gözünüzün önüne, şu silahı elinize almayın, kurban olayım, şu silahı elinize almayın. Emir son olsun, Emir gibi evlatlar ölmesin, kimse acı çekmesin.'

Trabzonspor 'Mutluluğa kurşun sıkma' kampanyasına dikkat çekti! Oğlunu toprağa veren babanın haykırışı...

Atıcı, Trabzonspor Kulübü'nün kendisini aradığını belirterek, ''Bu acınızı anlatmak ve silah olayına engel olmak istiyoruz, sizin için ne yapabiliriz?' dediğinde çok büyük mutluluk duydum. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Bir kişiyi dahi bu yoldan çevirebilirsem, o bir kişinin dahi silahını ona bıraktırabilirsem, benim için kardır, artıdır.' dedi.

Baba Mustafa Atıcı, insanların sevinçlerini silahla değil, yanlarında bulunan sevdiklerine sarılarak paylaşmaları gerektiğini de vurguladı.

Öte yandan videoda, Emir Yuşa Atıcı'nın fotoğraflarına ve baba Atıcı'nın stadyumda maç izlerken çekilen görüntülerine de yer verildi.
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