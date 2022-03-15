İspanyol basınından Kerem Aktürkoğlu'na övgü dolu sözler...

Beşiktaş maçında müthiş bir futbol ortaya koyan Kerem Aktürkoğlu, sadece Türkiye'de değil Avrupa basınında da konuşulmaya devam ediyor.Başarılı oyuncunun performansı sonrası Barcelonalı taraftarları korku sardı.İspanya'nın en çok okunan gazetelerinden Marca, Kerem Aktürkoğlu'nu öve öve bitiremedi.ATILAN MANŞETLER'İspanya'nın gündeminde Kerem Aktürkoğlu var...UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray ile karşılaşacak Barcelona sert kayaya çarptı.Galatasaray kurası sonrası büyük sevinç yaşayan ve sarı-kırmızılı takımı kolay bir şekilde geçeceğini düşünen Xavi'yi korku sardı.''BARÇA'YI TEHDİT EDİYOR'İspanya'nın en çok okunan gazetelerinden biri olan Marca bu olayı konu aldı.Galatasaray'ın Beşiktaş'ı 2-1 yendiği maçın ardından paylaşımda bulunan Marca gazetesi, Kerem Aktürkoğlu'nu Harry Potter gol sevinciyle andı.Barcelona maçında iyi bir performans ortaya koymasını beklediği yazan gazete, 'Kerem 'Potter' Aktürkoğlu, Barça'yı şimdiden tehdit ediyor.' başlığını attı.