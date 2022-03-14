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Süper Lig yayın ihalesinde flaş gelişme!

Saran Group, Süper Lig yayın ihalesi sözleşmesine dair yazılı bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, "Paket 1-B, Paket 1-C, Paket 1-E, Paket 2 ve Paket 3 Yayın Hakları Sözleşmeleri'ni 11 Mart 2022 Cuma günü imzalamış, teminat mektuplarıyla birlikte TFF'ye teslim etmiş bulunuyoruz" ifadelerine yer verildi. Öte yandan TRT, yayın ihalesinde 1-D (1. Lig yayın hakları ve Süper Lig özet) ve 1-F (Süper Lig radyo yayın hakları) paketleri için gerekli sözleşmelerin TFF'ye teslim edildiğini duyurdu.

Ekleme: 14.03.2022 - 12:56 Güncelleme: 14.03.2022 - 12:58 / Editör: Ozge Selin
Saran Group, Süper Lig'in yeni dönem yayın ihalesine ilişkin açıklama yaptı. Saran Group, Süper Lig yayın ihalesinde 1-B (hafta sonu 68 maç) ve 1-C (hafta içi 36 maç) paketleri için gerekli sözleşmeyi imzaladığını duyurdu.

Saran Group'tan yapılan açıklamada, 'Paket 1-B, Paket 1-C, Paket 1-E, Paket 2 ve Paket 3 Yayın Hakları Sözleşmeleri'ni 11 Mart 2022 Cuma günü imzalamış, teminat mektuplarıyla birlikte TFF'ye teslim etmiş bulunuyoruz. SüperLig TV proje ve vizyonunun da halen kuvvetle arkasındayız' denildi.

SON KARAR TFF'NİN
Saran Group'un açıklaması sonrasında gözler TFF'ye çevrildi. TFF'nin kısa sürede ihaleyle ilgili son kararı vermesi bekleniyor.

Süper Lig yayın ihalesinde flaş gelişme!

HANGİ PAKETTE NE VAR?
PAKET 1-B: 4'ü hafta sonuna denk gelen derbi olmak üzere, toplam 60 (2022-23 sezonu için 68 maç) hafta sonu Süper Lig maçının canlı yayın hakları
PAKET 1-C: 4'ü hafta içine denk gelen derbi olmak üzere, 36 hafta içi Süper Lig maçının canlı yayını hakları
PAKET 1-E: Dijital platformlardan Süper Lig kısa özet hakları
PAKET 2: Süper Lig maçlarının uluslararası bahis platformlarında canlı yayın hakkı
PAKET 3: Süper Lig ve TFF 1. Lig maçlarının uluslararası bahis platformlarında düşük çözünürlüklü olarak İnternet TV ve GSM şebekeleri canlı yayın hakkı
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