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Beyaz Gazete
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Galatasaray - Beşiktaş maçının muhtemel 11'leri belli oldu!

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasının kapanış maçında Galatasaray ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek.

Ekleme: 14.03.2022 - 09:58 Güncelleme: 14.03.2022 - 10:05 / Editör: Ozge Selin
Süper Lig'in 29. haftası Galatasaray ile Beşiktaş arasındaki derbi maçla kapanacak.

Galatasaray Stadı'nda yapılacak müsabaka saat 20.00'de başlayacak. Derbide hakem Atilla Karaoğlan düdük çalacak. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Serkan Ok ile Candaş Elbil üstlenecek. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Mustafa Kürşad Filiz olacak.

MUHTEMEL 11'LER
Galatasaray: Pena, Omar, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Berkan, Pulgar, Cicaldau, Emre Kılınç, Kerem, Gomis

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Necip, Vida, Umut, Atiba, Can, Teixeira, Kenan, Ghezzal, Güven
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