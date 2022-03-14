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Beyaz Gazete
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Galatasaray-Beşiktaş derbisinde olay! Kenan Karaman...

Süper Lig'de herkesin gözü Galatasaray-Beşiktaş maçındaydı. Karşılaşmaya çok hızlı başlayan Galatasaray, yaptığı ataklarla Beşiktaş savunmasını bunalttı. Siyah-beyazlıların ender gelişen ataklarında Kenan Karaman'a taraftarlar tarafından büyük tepki vardı. Ayağına gelen neredeyse her topu kaybeden Kenan, sosyal medyada gündem oldu.

Ekleme: 14.03.2022 - 21:19 Güncelleme: 14.03.2022 - 21:21 / Editör: Ozge Selin
UEFA Avrupa Ligi'de Barcelona maçı öncesi Beşiktaş ile karşılaşan Galatasaray'da savunma göz doldurdu. Siyah-beyazlı hücum oyuncularına nefes aldırmayan Galatasaraylılar müthiş bir maç çıkarttı. Beşiktaş'ta eleştiri oklarında ise yine Kenan Karaman vardı...

SAÇ BAŞ YOLDURTTU!

Karşılaşmanın henüz 17. dakikasında 4 top kaybı yapan Kenan Karaman'a sosyal medyada tepki çok büyük oldu. Türkiye gündeminde 1. sıraya kadar yükselen Kenan Karaman'a taraftarlar büyük tepki gösteriyor.

(Görüntüler beIN SPORS'tan alınmıştır.)
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