Galatasaray-Beşiktaş derbisinde olay! Kenan Karaman...

Süper Lig'de herkesin gözü Galatasaray-Beşiktaş maçındaydı. Karşılaşmaya çok hızlı başlayan Galatasaray, yaptığı ataklarla Beşiktaş savunmasını bunalttı. Siyah-beyazlıların ender gelişen ataklarında Kenan Karaman'a taraftarlar tarafından büyük tepki vardı. Ayağına gelen neredeyse her topu kaybeden Kenan, sosyal medyada gündem oldu.

UEFA Avrupa Ligi'de Barcelona maçı öncesi Beşiktaş ile karşılaşan Galatasaray'da savunma göz doldurdu. Siyah-beyazlı hücum oyuncularına nefes aldırmayan Galatasaraylılar müthiş bir maç çıkarttı. Beşiktaş'ta eleştiri oklarında ise yine Kenan Karaman vardı...



SAÇ BAŞ YOLDURTTU!



Karşılaşmanın henüz 17. dakikasında 4 top kaybı yapan Kenan Karaman'a sosyal medyada tepki çok büyük oldu. Türkiye gündeminde 1. sıraya kadar yükselen Kenan Karaman'a taraftarlar büyük tepki gösteriyor.



(Görüntüler beIN SPORS'tan alınmıştır.)