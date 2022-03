Galatasaray - Beşiktaş - CANLI SKOR

Süper Lig'in 29. haftasının kapanış maçında Galatasaray ile Beşiktaş karşı karşıya geliyor.

Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray, evinde Beşiktaş'ı ağırlıyor.



Galatasaray Stadı'nda yapılan müsabaka saat 20.00'da başladı. Derbide hakem Atilla Karaoğlan düdük çalıyor.



Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Serkan Ok ile Candaş Elbil üstleniyor. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Mustafa Kürşad Filiz oldu.



BeIN Sports 1'den yayınlanan derbiyle ilgili her şey sitemizde...



İLK 11'LER

Galatasaray: Pena, Omar, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Taylan, Berkan, Feghouli, Emre Kılınç, Kerem, Mostafa Mohamed



Beşiktaş: Ersin, Rosier, Necip, Vida, Umut, Atiba, Can, Ghezzal, Teixeira, Kenan, Güven