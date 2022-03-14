  • USD: 14,76 - 14,79
  • EURO: 16,16 - 16,19
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Galatasaray - Beşiktaş - CANLI SKOR

Süper Lig'in 29. haftasının kapanış maçında Galatasaray ile Beşiktaş karşı karşıya geliyor.

Galatasaray - Beşiktaş - CANLI SKOR
Ekleme: 14.03.2022 - 20:07 Güncelleme: 14.03.2022 - 20:13 / Editör: Ozge Selin
CANLI SKOR İÇİN SAYFAYI SIK SIK YENİLEYİNİZ...

Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray, evinde Beşiktaş'ı ağırlıyor.

Galatasaray Stadı'nda yapılan müsabaka saat 20.00'da başladı. Derbide hakem Atilla Karaoğlan düdük çalıyor.

Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Serkan Ok ile Candaş Elbil üstleniyor. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Mustafa Kürşad Filiz oldu.

BeIN Sports 1'den yayınlanan derbiyle ilgili her şey sitemizde...

İLK 11'LER
Galatasaray: Pena, Omar, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Taylan, Berkan, Feghouli, Emre Kılınç, Kerem, Mostafa Mohamed

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Necip, Vida, Umut, Atiba, Can, Ghezzal, Teixeira, Kenan, Güven

BM'den Rusya-Ukrayna savaşında 'nükleer çatışma' uyarısı
Galatasaray - Beşiktaş - CANLI SKOR
14 Mart 2022 koronavirüs vaka tablosu açıklandı
Rusya'dan korkutan hipersonik füze paylaşımı! 'Durdurulamaz ve yenilmez'
Rusya'ya gizli teslimat!
Başkan Erdoğan ve Almanya Başbakanı Olaf Scholz, ortak basın toplantısında konuşuyor
Borsa İstanbul günü yükselişle tamamladı
Fitch'ten Türkiye'ye iyi Avrupa'ya kötü haber
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy Ukraynalılara seslendi: Devleti koruyun
Türkiye ilk tank ihracatını gerçekleştirdi!
CHP'li Aydın Büyükşehir Belediyesi'nde FETÖ'cü Erkan Karaaslan'ın yolsuzluğunu engelleyen müdür Ümmü Gülsüm Uslu'ya mobbing
EPDK akaryakıt dağıtıcıları ile ilgili kararı duyurdu!
MSB savaş uçaklarının uçuşa hazırlık görüntülerini paylaştı! Hedefler tam isabet...
Rusya'da alarm! Evlere Z işareti! Z işareti ne anlama geliyor?
Başkan Erdoğan'dan 14 Mart Tıp Bayramı'nda sağlık çalışanlarına peş peşe 5 müjde birden...
Kripto para mağdurlarını ilgilendiren haber: Thodex CEO’su Faruk Fatih Özer para göndermeye başladı!
Rusya'nın hastaneye düzenlediği saldırıda yaralanan hamile kadın ve bebeği hayatını kaybetti!
Rusya'dan kaçan 5 bin şirket Türkiye'ye yatırım yapacak!
7. kattan düşen Ebru Cizdam'ın ölümünde son dakika: Sürüklendiği görüntüler ortaya çıktı
İşgal saldırılarında 19'uncu gün: Dördüncü müzakere görüşmesi bugün yapılacak
İstanbul’a yeni kar uyarısı! Bitti sanmayın yenisi geliyor! Tarih verildi

İstanbul’a yeni kar uyarısı! Bitti sanmayın yenisi geliyor! Tarih verildi

Rusya’da Instagram’a erişim tamamen kapatıldı

Rusya’da Instagram’a erişim tamamen kapatıldı

Evi ve arsası olan herkesi ilgilendiriyor: 25 bin liralık vergi istisnası var! Son gün 31 Mart

Evi ve arsası olan herkesi ilgilendiriyor: 25 bin liralık vergi istisnası var! Son gün 31 Mart

Araç satışında 'savaş' durgunluğu!

Araç satışında 'savaş' durgunluğu!

Irak'taki füze saldırısıyla ilgili dünyayı endişelendiren açıklama!

Irak'taki füze saldırısıyla ilgili dünyayı endişelendiren açıklama!

Online derste 'cinsel içerik' skandalı! Öğretim görevlisi dersi duraklatmayı unutunca...

Online derste 'cinsel içerik' skandalı! Öğretim görevlisi dersi duraklatmayı unutunca...