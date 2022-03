Bu iddia çok konuşulur! 10 yıldır yapmadığını yapacak

iPhone 14 serisi merakla beklenirken, ünlü analist Ming-Chi Kuo, iPhone 14 ve iPhone 14 Pro modellerinin aynı işlemcileri kullanmayacağını iddia etti. İddianın doğru çıkması halinde Apple, son olarak 2013'te iPhone 5S ve iPhone 5C modellerinde yaptığını tekrar yapacak.

iPhone 14 serisi için bekleyiş başladı. Yeni iPhone modellerinin eylül ayından önce piyasaya sürülmeyeceğinden emin olsak da daha şimdiden yeni iPhone 14 serinin hangi modellerden oluşacağından, iPhone 14'ün özelliklerine ve fiyatına kadar birçok iddia ortaya atıldı. Bu iddialardan biri, ünlü analist Ming-Chi Kuo'dan geldi. iPhone 14 ailesinin iPhone 14, iPhone 14 Max, iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max'ten oluşacağı fikrini destekleyen Kuo'nun iddiası ise çok konuşulacak türden.



APPLE iPHONE'LARI İKİYE AYIRACAK!



Analist Kuo, Apple'ın bu yıl iki Pro modelinde A16 işlemcisi kullanacağını, iPhone 14 ve iPhone 14 Max'in ise iPhone 13'te de kullanılan A15 işlemcisi ile geleceğini söyledi.



Yani iPhone 13'ün işlemcisi A15 yeni iPhone'larda da kullanılacak. İşlemci, 6.1 inçlik iPhone 14 ve 6.7 inçlik iPhone 14 Max'e güç sağlayacak, ancak RAM 4 GB'den 6 GB'a yükseltilecek. Yeni A16 işlemci ise üst seviye ve daha pahalı iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max modelleri için ayrılacak. Pro telefonlar, iPhone 13 Pro ile aynı şekilde 6 GB RAM'e sahip olacak.



SON ON YILDA İLK KEZ



Eğer bu doğruysa, Apple, neredeyse son on yıl içinde ilk kez iPhone'ları işlemci türüne göre ikiye ayıracak.



Son on yıl içinde ilk kez diyoruz çünkü şirket bunu en son 2013'te yapmıştı. O zaman tanıtılan iPhone 5S A7 işlemcisini almış, ancak daha ucuz ve farklı renklere sahip iPhone 5C bir önceki yıl çıkan A6 işlemcisini kullanmıştı.