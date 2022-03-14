  • USD: 14,76 - 14,79
  • EURO: 16,16 - 16,19
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Bu iddia çok konuşulur! 10 yıldır yapmadığını yapacak

iPhone 14 serisi merakla beklenirken, ünlü analist Ming-Chi Kuo, iPhone 14 ve iPhone 14 Pro modellerinin aynı işlemcileri kullanmayacağını iddia etti. İddianın doğru çıkması halinde Apple, son olarak 2013'te iPhone 5S ve iPhone 5C modellerinde yaptığını tekrar yapacak.

Ekleme: 14.03.2022 - 20:35 Güncelleme: 14.03.2022 - 20:36 / Editör: Ozge Selin
iPhone 14 serisi için bekleyiş başladı. Yeni iPhone modellerinin eylül ayından önce piyasaya sürülmeyeceğinden emin olsak da daha şimdiden yeni iPhone 14 serinin hangi modellerden oluşacağından, iPhone 14'ün özelliklerine ve fiyatına kadar birçok iddia ortaya atıldı. Bu iddialardan biri, ünlü analist Ming-Chi Kuo'dan geldi. iPhone 14 ailesinin iPhone 14, iPhone 14 Max, iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max'ten oluşacağı fikrini destekleyen Kuo'nun iddiası ise çok konuşulacak türden.

APPLE iPHONE'LARI İKİYE AYIRACAK!

Analist Kuo, Apple'ın bu yıl iki Pro modelinde A16 işlemcisi kullanacağını, iPhone 14 ve iPhone 14 Max'in ise iPhone 13'te de kullanılan A15 işlemcisi ile geleceğini söyledi.

Yani iPhone 13'ün işlemcisi A15 yeni iPhone'larda da kullanılacak. İşlemci, 6.1 inçlik iPhone 14 ve 6.7 inçlik iPhone 14 Max'e güç sağlayacak, ancak RAM 4 GB'den 6 GB'a yükseltilecek. Yeni A16 işlemci ise üst seviye ve daha pahalı iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max modelleri için ayrılacak. Pro telefonlar, iPhone 13 Pro ile aynı şekilde 6 GB RAM'e sahip olacak.

SON ON YILDA İLK KEZ

Eğer bu doğruysa, Apple, neredeyse son on yıl içinde ilk kez iPhone'ları işlemci türüne göre ikiye ayıracak.

Son on yıl içinde ilk kez diyoruz çünkü şirket bunu en son 2013'te yapmıştı. O zaman tanıtılan iPhone 5S A7 işlemcisini almış, ancak daha ucuz ve farklı renklere sahip iPhone 5C bir önceki yıl çıkan A6 işlemcisini kullanmıştı.

BM'den Rusya-Ukrayna savaşında 'nükleer çatışma' uyarısı
Galatasaray - Beşiktaş - CANLI SKOR
14 Mart 2022 koronavirüs vaka tablosu açıklandı
Rusya'dan korkutan hipersonik füze paylaşımı! 'Durdurulamaz ve yenilmez'
Rusya'ya gizli teslimat!
Başkan Erdoğan ve Almanya Başbakanı Olaf Scholz, ortak basın toplantısında konuşuyor
Borsa İstanbul günü yükselişle tamamladı
Fitch'ten Türkiye'ye iyi Avrupa'ya kötü haber
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy Ukraynalılara seslendi: Devleti koruyun
Türkiye ilk tank ihracatını gerçekleştirdi!
CHP'li Aydın Büyükşehir Belediyesi'nde FETÖ'cü Erkan Karaaslan'ın yolsuzluğunu engelleyen müdür Ümmü Gülsüm Uslu'ya mobbing
EPDK akaryakıt dağıtıcıları ile ilgili kararı duyurdu!
MSB savaş uçaklarının uçuşa hazırlık görüntülerini paylaştı! Hedefler tam isabet...
Rusya'da alarm! Evlere Z işareti! Z işareti ne anlama geliyor?
Başkan Erdoğan'dan 14 Mart Tıp Bayramı'nda sağlık çalışanlarına peş peşe 5 müjde birden...
Kripto para mağdurlarını ilgilendiren haber: Thodex CEO’su Faruk Fatih Özer para göndermeye başladı!
Rusya'nın hastaneye düzenlediği saldırıda yaralanan hamile kadın ve bebeği hayatını kaybetti!
Rusya'dan kaçan 5 bin şirket Türkiye'ye yatırım yapacak!
7. kattan düşen Ebru Cizdam'ın ölümünde son dakika: Sürüklendiği görüntüler ortaya çıktı
İşgal saldırılarında 19'uncu gün: Dördüncü müzakere görüşmesi bugün yapılacak
İstanbul’a yeni kar uyarısı! Bitti sanmayın yenisi geliyor! Tarih verildi

İstanbul’a yeni kar uyarısı! Bitti sanmayın yenisi geliyor! Tarih verildi

Rusya’da Instagram’a erişim tamamen kapatıldı

Rusya’da Instagram’a erişim tamamen kapatıldı

Evi ve arsası olan herkesi ilgilendiriyor: 25 bin liralık vergi istisnası var! Son gün 31 Mart

Evi ve arsası olan herkesi ilgilendiriyor: 25 bin liralık vergi istisnası var! Son gün 31 Mart

Araç satışında 'savaş' durgunluğu!

Araç satışında 'savaş' durgunluğu!

Irak'taki füze saldırısıyla ilgili dünyayı endişelendiren açıklama!

Irak'taki füze saldırısıyla ilgili dünyayı endişelendiren açıklama!

Online derste 'cinsel içerik' skandalı! Öğretim görevlisi dersi duraklatmayı unutunca...

Online derste 'cinsel içerik' skandalı! Öğretim görevlisi dersi duraklatmayı unutunca...