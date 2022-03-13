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Merih Demiral için dev transfer planı! Yeni takımını ve çılgın bonservis bedelini açıkladılar

Juventus'tan kiralandığı Atalanta'da müthiş bir performans gösteren Merih Demiral için son dakika transfer iddiası ortaya atıldı. İtalyan basını Atalanta'nın Merih için 28 milyon Euro ödedikten sonra, milli futbolcumuzu dünya devine satacağını öne sürdü. İşte son dakika haberinin detayları...

Ekleme: 13.03.2022 - 20:49 Güncelleme: 13.03.2022 - 20:56 / Editör: Ozge Selin
Juventus'tan kiralandığı Atalanta'da müthiş bir performans gösteren Merih Demiral için son dakika transfer iddiası ortaya atıldı. İtalyan basını Atalanta'nın Merih için 28 milyon Euro ödedikten sonra, milli futbolcumuzu dünya devine satacağını öne sürdü.

Milli futbolcumuz Merih Demiral, sezon başında Juventus'tan Atalanta'ya satın alma opsiyonuyla kiralanmıştı.

24 yaşındaki oyuncumuz, Bergamo ekibinde gösterdiği başarılı performansla takımın vazgeçilmez isimlerinden biri oldu.

HÜCUMDA DA 3 GOLE KATKI VERDİ

İtalya'da çıkan haberlerde Atalanta'nın Merih için 28 milyon Euro'luk satın alma opsiyonunu seve seve ödeyeceği yazıldı.

Gasperini'nin çok beğendiği Merih bu sezon 29 maçta forma giyerken, takımına hücum bölgesinde de 2 gol, 1 asistlik katkı verdi.

REAL MADRID, MERİH DEMİRAL'I TRANSFER ETMEK İSTİYOR'

Merih için sezon sonu beklenirken, Calciomercato sitesi ise gündeme bomba gibi düşecek bir iddiayı ortaya attı.

Haberde Real Madrid'in Atalanta'nın Juventus'tan satın alma opsiyonuyla kiraladığı Merih Demiral'ı transfer etmek istediği belirtildi.

'JUVENTUS KARİYERİ YEDEK KULÜBESİ VE SAKATLIKLARLA GEÇTİ'

Ayrıca, "Merih Demiral henüz 24 yaşında olmasına rağmen Fenerbahçe, Alcanense, Sporting Lizbon, Alanyaspor, Sassuolo ve Juventus formalarını giydi.

Juventus'un 19.5 milyon Euro ödediği Merih'in Torino ekibindeki 2 yıllık kariyerinin çoğu (32 maç) ya yedek kulübesinde ya da sakatlıklarla geçti.

24 yaşındaki oyuncu, Atalanta'ya imza attığından beri kendisini geliştirdi ve kariyeri boyunca sergilediği muazzam potansiyeli hayata geçirmeye başladı.

'REAL MADRID, ATALANTA'YI TRANSFERE İKNA EDEBİLİR'

Gasperini adına şu ana kadar 29 maçta forma giyen Demiral, bu yaz Tottenham'a giden Cristian Romero'yu aratmadı.

Atalanta, Merih için Juventus'a 3 milyon Euro'luk kiralama bedeli öderken, 28 milyon Euro daha ödemesi durumunda bonservisini alacağı bir sözleşme yaptı.

Ancak Real Madrid, Atalanta'nın yaz aylarında Merih'in bonservisini almasının hemen ardından yapacağı teklifle İtalyan ekibini ikna edebilir.

'REAL MADRID, MERİH İÇİN 50 MİLYON EURO ÖDEMEK ZORUNDA'

İspanyollar, Eder Militao ve David Alaba ile rekabet edecek iyi bir stoper takviyesi arayışında...

Nacho yaşlanması sebebiyle sadece yedek oyuncu konumunda, Jesus Vallejo ise Carlo Ancelotti'nin gözünden düşmüş durumda...

Bu sebeple Real Madrid, Merih Demiral dışında Bayern Münih'ten Lucas Hernandez ve Chelsea ile sözleşmesi bitecek Antonio Rudiger ile de ilgileniyor" ifadeleri kullanıldı.

Bu sebeple Real Madrid, Merih Demiral dışında Bayern Münih'ten Lucas Hernandez ve Chelsea ile sözleşmesi bitecek Antonio Rudiger ile de ilgileniyor" ifadeleri kullanıldı.
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