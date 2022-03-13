Derbi buz kesecek! Galatasaray-Beşiktaş maçında hava nasıl olacak?

Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanacak derbide maç saati termometreler 1 dereceyi gösterecek. Nef Stadyumu'nda mücadele oynanırken kar yağışı beklenmiyor.

Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş, yarın saat 20.00’de Nef Stadyumu’nda karşı karşıya gelecek.



Ezeli rakipler kozlarını soğuk bir havada paylaşacak. Bu hafta İstanbul’da etkisini gösteren kar yağışı mücadele oynanırken beklenmiyor.



Gün içinde kar ve karla karışık yağmur beklenirken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün resmi internet sitesinden belirtilen tahminlere göre, maç saatinde Nef Stadyumu’nda hava sıcaklığının 1 derece olacağı ifade edildi. Nem oranın ise yüzde 94 olacağı belirtildi.



Erteleme gerginliği

İki takımın rekabetinde zaman zaman yaşanan çeşitli gerginliklere son olarak 'erteleme' gerginliği eklendi.



UEFA Avrupa Ligi'nde hafta içi İspanyol ekibi Barcelona ile deplasmanda 0-0 berabere kalarak rövanş için avantaj elde eden Galatasaray, 17 Mart'ta oynanacak ikinci maç öncesi derbinin ertelenmesini isterken siyah-beyazlı camia bu talebi kabul etmedi.



İspanya dönüşü olumsuz hava koşulları nedeniyle İzmir'e giderek çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın bugün İstanbul'a gelmesi bekleniyor.