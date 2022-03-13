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Arda Güler, tarihe geçtiği maçtan sonra heyecanını paylaştı

Genç yetenek Arda Güler, Fenerbahçe formasıyla profesyonel kariyerindeki ilk golünü attı

Ekleme: 13.03.2022 - 21:22 Güncelleme: 13.03.2022 - 21:23 / Editör: Ozge Selin
Fenerbahçe'nin 17 yaşındaki yıldız adayı Arda Güler, parlamaya devam ediyor. Fenerbahçe'nin Alanyaspor'a konuk olduğu karşılaşmaya yedek başlayan Arda, 74. dakikada Mesut Özil'in yerine oyuna dahil oldu.

Arda, 2-2 devam eden karşılaşmanın 78. dakikasında Fenerbahçe'yi 3-2 öne geçiren golü atmayı başardı.

OPTA verilerine göre Arda Güler, Fenerbahçe formasıyla Süper Lig tarihinde gol atan en genç oyuncu oldu (17 yaş 16 gün).

"Çok mutluyum, çok gururluyum"

Mücadelenin ardından maçı ve performansını değerlendiren Arda Güler, beIN SPORTS'a konuştu ve şunları kaydetti:

"Kazanmamız gereken önemli bir maçtı ağabey. Sonradan girip katkı verdiğim için çok mutluyum. Taraftarlarımıza armağan olsun. Allah'a şükürler olsun. Gol attığım için çok mutluyum, çok gururluyum. İnşallah devamı gelir.

Taraftarın çok büyük desteği var. Teşekkür ederim. Takımda yabancı, Türk herkes yardım ediyor. Onlara da teşekkür ederim."
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