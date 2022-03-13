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Alanyaspor - Fenerbahçe - CANLI SKOR

Süper Lig'in 29. haftasında Fenerbahçe, Alanyaspor deplasmanında mücadele edecek.

Ekleme: 13.03.2022 - 19:04 Güncelleme: 13.03.2022 - 19:05 / Editör: Ozge Selin

Süper Lig'in 29. haftasında Fenerbahçe, Alanyaspor'a konuk oluyor. Alanyaspor Stadı'nda oynanan karşılaşma, saat 19.00'da başladı.

Müsabakayı hakem Volkan Bayarslan yönetiyor. Alanyaspor - Fenerbahçe maçını beIN Sports canlı yayınlanıyor.

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