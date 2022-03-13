Alanyaspor - Fenerbahçe - CANLI SKOR
Süper Lig'in 29. haftasında Fenerbahçe, Alanyaspor deplasmanında mücadele edecek.
Süper Lig'in 29. haftasında Fenerbahçe, Alanyaspor'a konuk oluyor. Alanyaspor Stadı'nda oynanan karşılaşma, saat 19.00'da başladı.
Müsabakayı hakem Volkan Bayarslan yönetiyor. Alanyaspor - Fenerbahçe maçını beIN Sports canlı yayınlanıyor.
İLK 11'LER
Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Furkan, Milunovic, Awaziem, Umut, Novais, Efkan, Efecan, Emre Akbaba, Tayfur
Fenerbahçe: Altay, Min-Jae, Serdar, Szalai, Osayi-Samuel, Crespo, Ozan, Zajc, Mesut Özil, Rossi, Serdar Dursun