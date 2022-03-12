Fırtına evinde hata yapmak istemiyor!
Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında lider Trabzonspor, alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Göztepe'yi konuk ediyor. Karşılaşmayı hakem Ali Şansalan yönetiyor. Bordo-mavililerde sakatlıkları bulunan Marek Hamsik, Vitor Hugo ile cezalı Tymoteusz Puchacz maç kadrosunda yer almıyor. Mücadele öncesi ilk 11'ler belli oldu.
Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Göztepe'yi konuk ediyor. Medical Park Stadı'nda saat 19.00'da başlayan karşılaşmayı hakem Ali Şansalan yönetiyor. Ligde 67 puanla en yakın rakibi İttifak Holding Konyaspor'un 15 puan önünde lider durumda bulunarak şampiyonluk yarışında büyük avantaj yakalan bordo-mavililer, puan kaybetmeden yoluna devam etmek istiyor.
İLK 11'LER
TRABZONSPOR: Uğurcan, Peres, Denswil, Ahmetcan, Trondsen, Siopis, Berat, Visca, Abdülkadir Ömür, Nwakaeme, Cornelius.
GÖZTEPE: İrfan Can, Kerim, Arslanagic, Wilker, Berkan, Obinna, Soner, Aytaç, Halil, Cherif, Di Santo.
İLK 11'LER
TRABZONSPOR: Uğurcan, Peres, Denswil, Ahmetcan, Trondsen, Siopis, Berat, Visca, Abdülkadir Ömür, Nwakaeme, Cornelius.
GÖZTEPE: İrfan Can, Kerim, Arslanagic, Wilker, Berkan, Obinna, Soner, Aytaç, Halil, Cherif, Di Santo.