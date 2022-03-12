Fırtına evinde hata yapmak istemiyor!

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında lider Trabzonspor, alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Göztepe'yi konuk ediyor. Karşılaşmayı hakem Ali Şansalan yönetiyor. Bordo-mavililerde sakatlıkları bulunan Marek Hamsik, Vitor Hugo ile cezalı Tymoteusz Puchacz maç kadrosunda yer almıyor. Mücadele öncesi ilk 11'ler belli oldu.