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Galatasaray, Barcelona ile berabere kaldı

UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Galatasaray, deplasmanda Barcelona ile 0-0 berabere kaldı.

Galatasaray, Barcelona ile berabere kaldı
Ekleme: 11.03.2022 - 02:15 Güncelleme: 11.03.2022 - 02:23 / Editör: Ozge Selin
UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda temsilcimiz Galatasaray, deplasmanda İspanyol ekibi Barcelona ile karşı karşıya geldi.

İlk yarıda oyunun kontrolünü elinde tutan Katalan ekibi, ciddi ataklar sergilese de Galatasaray'ın kalecisi Pena'yı geçemedi.

Sarı-kırmızılılar da bulduğu pozisyonları değerlendiremeyince ilk yarıda gol sesi çıkmadı ve devre arasına 0-0'lık beraberlikle gidildi.

GALATASARAY DEPLASMANDA İSTEDİĞİNİ ALDI

İkinci yarıda Barcelona, Galatasaray kalesine akın akın geldi. Bu devrede sarı-kırmızılılar atağa çıkmakta bir hayli zorlandı.

78. dakikada Van Aanholt'un pasında topla buluşan Gomis topu ağlara gönderdi ancak pozisyon ofsayt olduğu için gol iptal edildi.

Maçta gol sesi çıkmadı ve mücadele 0-0 sona erdi. Bu sonuçla Galatasaray, İstanbul'da oynanacak maç öncesi avantaj sağladı.

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