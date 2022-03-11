Galatasaray Avrupa basınında gündem oldu: Kim bu çocuk?

UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu ilk maçları tamamlandı. Galatasaray, İspanya’da Barcelona ile kozlarını paylaştı.Mücadele 0-0 sona ererken, tur İstanbul'da oynanacak olan karşılaşmaya çevrildi. İşte Avrupa basınının Barcelona-Galatasaray maçı hakkındaki görüşleri:MUNDO DEPORTIVO: İstanbul'da final. Galatasaray, Camp Nou'da direndi. Barcelona Türk duvarına çarptıMarca: Galatasaray, Barcelona'yı nasıl durduracağını biliyorduSPORT: Kim bu kerem Aktürkoğlu? Atletico Madrid bu Türk'ü yakından takip ediyor.EL CONFIDENCIAL: Barcelona, Türk cehenneminde çeyrek final arayacakEL PAIS: Barcelona, İstanbul'da galip gelmek zorundaTUTTOSPORT: Barcelona maçı domine etti ama Galatasaray tarafından durdurulduDAILY MAIL: Barça Pena'ya takıldıBILD: Barça yıldızları sönük kaldıVOETBALL INTERNATIONAL: Kiralık Barça oyuncusu, Memphis ve Frenkie'ye sinir bozucu bir akşamda engel olduA BOLA: Barcelona coşkusuna Türk freniESPN: Galatasaray Camp Nou coşkusunu soğuttuLAVANGUARDIA: Barça konsantre ve disiplinli Galatasaray'a karşı koyamadıINDEPENDENT: 14 gol denemesi sonuçsuz kaldıL'EQUIPE: Barça o kadar da tehlikeli değil!EUROSPORT İTALYA: İstanbul'da ateşli bir rövanş olacak