Galatasaray Avrupa basınında gündem oldu: Kim bu çocuk?
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi maçında Barcelona ile deplasmanda 0-0 berabere kaldı. Temsilcimizin turu İstanbul'a taşıması, Avrupa basınında gündem oldu.
UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu ilk maçları tamamlandı. Galatasaray, İspanya’da Barcelona ile kozlarını paylaştı.
Mücadele 0-0 sona ererken, tur İstanbul'da oynanacak olan karşılaşmaya çevrildi. İşte Avrupa basınının Barcelona-Galatasaray maçı hakkındaki görüşleri:
MUNDO DEPORTIVO: İstanbul'da final. Galatasaray, Camp Nou'da direndi. Barcelona Türk duvarına çarptı
Marca: Galatasaray, Barcelona'yı nasıl durduracağını biliyordu
SPORT: Kim bu kerem Aktürkoğlu? Atletico Madrid bu Türk'ü yakından takip ediyor.
EL CONFIDENCIAL: Barcelona, Türk cehenneminde çeyrek final arayacak
EL PAIS: Barcelona, İstanbul'da galip gelmek zorunda
TUTTOSPORT: Barcelona maçı domine etti ama Galatasaray tarafından durduruldu
DAILY MAIL: Barça Pena'ya takıldı
BILD: Barça yıldızları sönük kaldı
VOETBALL INTERNATIONAL: Kiralık Barça oyuncusu, Memphis ve Frenkie'ye sinir bozucu bir akşamda engel oldu
A BOLA: Barcelona coşkusuna Türk freni
ESPN: Galatasaray Camp Nou coşkusunu soğuttu
LAVANGUARDIA: Barça konsantre ve disiplinli Galatasaray'a karşı koyamadı
INDEPENDENT: 14 gol denemesi sonuçsuz kaldı
L'EQUIPE: Barça o kadar da tehlikeli değil!
EUROSPORT İTALYA: İstanbul'da ateşli bir rövanş olacak
Mücadele 0-0 sona ererken, tur İstanbul'da oynanacak olan karşılaşmaya çevrildi. İşte Avrupa basınının Barcelona-Galatasaray maçı hakkındaki görüşleri:
MUNDO DEPORTIVO: İstanbul'da final. Galatasaray, Camp Nou'da direndi. Barcelona Türk duvarına çarptı
Marca: Galatasaray, Barcelona'yı nasıl durduracağını biliyordu
SPORT: Kim bu kerem Aktürkoğlu? Atletico Madrid bu Türk'ü yakından takip ediyor.
EL CONFIDENCIAL: Barcelona, Türk cehenneminde çeyrek final arayacak
EL PAIS: Barcelona, İstanbul'da galip gelmek zorunda
TUTTOSPORT: Barcelona maçı domine etti ama Galatasaray tarafından durduruldu
DAILY MAIL: Barça Pena'ya takıldı
BILD: Barça yıldızları sönük kaldı
VOETBALL INTERNATIONAL: Kiralık Barça oyuncusu, Memphis ve Frenkie'ye sinir bozucu bir akşamda engel oldu
A BOLA: Barcelona coşkusuna Türk freni
ESPN: Galatasaray Camp Nou coşkusunu soğuttu
LAVANGUARDIA: Barça konsantre ve disiplinli Galatasaray'a karşı koyamadı
INDEPENDENT: 14 gol denemesi sonuçsuz kaldı
L'EQUIPE: Barça o kadar da tehlikeli değil!
EUROSPORT İTALYA: İstanbul'da ateşli bir rövanş olacak