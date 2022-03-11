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Galatasaray Avrupa basınında gündem oldu: Kim bu çocuk?

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi maçında Barcelona ile deplasmanda 0-0 berabere kaldı. Temsilcimizin turu İstanbul'a taşıması, Avrupa basınında gündem oldu.

Ekleme: 11.03.2022 - 12:40 Güncelleme: 11.03.2022 - 12:45 / Editör: Ozge Selin
UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu ilk maçları tamamlandı. Galatasaray, İspanya’da Barcelona ile kozlarını paylaştı.

Mücadele 0-0 sona ererken, tur İstanbul'da oynanacak olan karşılaşmaya çevrildi. İşte Avrupa basınının Barcelona-Galatasaray maçı hakkındaki görüşleri:


Galatasaray Avrupa basınında gündem oldu: Kim bu çocuk?
MUNDO DEPORTIVO: İstanbul'da final. Galatasaray, Camp Nou'da direndi. Barcelona Türk duvarına çarptı

Galatasaray Avrupa basınında gündem oldu: Kim bu çocuk?
Marca: Galatasaray, Barcelona'yı nasıl durduracağını biliyordu


Galatasaray Avrupa basınında gündem oldu: Kim bu çocuk?
SPORT: Kim bu kerem Aktürkoğlu? Atletico Madrid bu Türk'ü yakından takip ediyor.


Galatasaray Avrupa basınında gündem oldu: Kim bu çocuk?
EL CONFIDENCIAL: Barcelona, Türk cehenneminde çeyrek final arayacak


Galatasaray Avrupa basınında gündem oldu: Kim bu çocuk?
EL PAIS: Barcelona, İstanbul'da galip gelmek zorunda


Galatasaray Avrupa basınında gündem oldu: Kim bu çocuk?
TUTTOSPORT: Barcelona maçı domine etti ama Galatasaray tarafından durduruldu


Galatasaray Avrupa basınında gündem oldu: Kim bu çocuk?
DAILY MAIL: Barça Pena'ya takıldı


Galatasaray Avrupa basınında gündem oldu: Kim bu çocuk?
BILD: Barça yıldızları sönük kaldı


Galatasaray Avrupa basınında gündem oldu: Kim bu çocuk?
VOETBALL INTERNATIONAL: Kiralık Barça oyuncusu, Memphis ve Frenkie'ye sinir bozucu bir akşamda engel oldu


Galatasaray Avrupa basınında gündem oldu: Kim bu çocuk?
A BOLA: Barcelona coşkusuna Türk freni

ESPN: Galatasaray Camp Nou coşkusunu soğuttu

LAVANGUARDIA: Barça konsantre ve disiplinli Galatasaray'a karşı koyamadı

INDEPENDENT: 14 gol denemesi sonuçsuz kaldı

L'EQUIPE: Barça o kadar da tehlikeli değil!

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