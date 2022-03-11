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Beşiktaş'tan derbi açıklaması! Beşiktaş-Galatasaray derbisi ertelenecek mi?

Süper Lig'in 29. haftasında Pazartesi günü Beşiktaş ile derbide karşılaşacak olan Galatasaray'da yönetimin, hem olumsuz hava koşulları hem de Perşembe günkü Barcelona maçı sebebiyle Türkiye Futbol Federasyonu'na maçın ertelenmesi talebinde bulunması bekleniyor. Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ ise "Bize gelen resmi erteleme talebi olmadı. Biz de daha önce sıkışık fikstürlerden çıktık. Hava şartları izin verirse pazartesi derbiyi oynayacağız" dedi.

Ekleme: 11.03.2022 - 12:32 Güncelleme: 11.03.2022 - 12:33 / Editör: Ozge Selin
Dün oynanan ve 0-0'lık beraberlikle sonuçlanan Barcelona maçı sonrasında, İstanbul'daki olumsuz hava koşulları nedeniyle kente gelemeyen Galatasaray, geceyi Barcelona'da geçirdi. 14 Mart Pazartesi günü Beşiktaş ile oynayacağı derbi maçı için hazırlıklarına bugün TSİ 13.30'da Espanyol'un antrenman tesislerinde yapacağı antrenmanla başlayacak olan Galatasaray, bu antrenman sonrasında TSİ 17.30'da özel uçakla İzmir'e hareket edecek. Beşiktaş maçının hazırlıklarına İzmir'de devam edecek olan sarı-kırmızılı takım, pazar günü şartların oluşması halinde İstanbul'a gelerek Beşiktaş maçı için kampa girecek.

ERTELEME TALEBİ BEKLENİYOR

Spor Toto Süper Lig'in 29'uncu haftasında 14 Mart Pazartesi günü Beşiktaş ile kendi sahasında karşılaşacak olan Galatasaray'da yönetimin, hem olumsuz hava koşulları hem de takımın 17 Mart Perşembe günü UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu'nda Barcelona ile çok kritik bir rövanş maçına çıkacak olmasından dolayı Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) maçın ertelenmesi talebinde bulunması bekleniyor.

BEŞİKTAŞ'TAN ERTELEME TALEBİNE RET

A Spor'a konuşan Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ ise "Bize gelen resmi bir erteleme talebi olmadı. Biz de daha önce sıkışık fikstürlerden çıktık. Hava şartları izin verirse pazartesi derbiyi oynayacağız" ifadelerini kullandı.

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