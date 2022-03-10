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PSG başkanı Real Madrid maçı sonrası hakem odasını bastı! Ölüm tehditleri savurdu!

Şampiyonlar Ligi'nde dün oynanan son 16 turu rövanş maçında Real Madrid, 1-0 geriye düştüğü maçta 17 dakikada bulduğu 3 golle rakibi PSG'yi 3-1 mağlup ederek çeyrek finale yükselen takım oldu. Geceye damga vuran olay ise, PSG Başkanı Nasser Al-Khelaifi ve Sportirf Direktör Leonardo'nun hakem odasını basması ve ölüm tehdidi savurmaları oldu.

Ekleme: 10.03.2022 - 15:06 Güncelleme: 10.03.2022 - 15:09 / Editör: Ozge Selin
Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu maçlarının heyecanı devam ediyor. İlk maçı PSG'ye 1-0 kaybeden Real Madrid, dünkü rövanş maçında Mbappe'nin golüyle 1-0 geriye düşmesine rağmen Benzema'nın attığı 3 golle sahadan 3-1 galip ayrıldı ve çeyrek finale çıkan takım oldu.

BENZEMA ŞAMPİYONLAR LİGİ TARİHİNE GEÇTİ

İlk yarıyı 1-0 geride kapatan Real Madrid, Benzema 17 dakikada attığı 3 golle tarihi bir galibiyet almayı başardı. Benzema ise Şampiyonlar Ligi'nde hat-trick yapan en yaşlı oyuncu oldu.

HAKEM ODASINA ZORLA GİRİLDİĞİ İDDİASI

Geceye damga vuran olay ise PSG Başkanı Nasser Al-Khelaifi ve PSG Sportif Direktörü Leonardo'nun hakem odasına girmeye çalışması oldu.

PSG'nin 3-1'lik aldığı şok mağlubiyet sonrası soyunma odası ve tünelde yaşananlar ortaya çıktı. Karşılaşmanın ardından PSG Başkanı Nasser Al-Khelaifi ve Sportif Direktör Leonardo, agresif bir şekilde hakem odasına zorla girmeye çalıştıkları ortaya çıktı.

PSG başkanı Real Madrid maçı sonrası hakem odasını bastı! Ölüm tehditleri savurdu!

YAN HAKEMİN BAYRAĞINI KIRDI

İspanyol basınında yer alan iddialara göre; maç sonunda Al-Khelaifi'nin Santiago Bernabeu'da stadyumunda misafir takım için kurulan bölgeden çıkarak agresif davranışlar ortaya koyduğu, koridorda tehditler savurduğu, hakem odasına zorla girdiği ve maçın hakemi Danny Makkelie ile tartışarak yardımcı hakemlerden birinin bayrağının kırıldığı ifade edildi.

Nasser Al-Khelaifi'nin bir kaç görevli tarafından hakem odasından zorla alındığı ve yaşanan kargaşada tehditler savurduğu ifade edildi.

"ÖLÜM TEHDİTİ"

Öte yandan, Al-Khelaifi'nin hakem soyunma odasının çevresinde yaptığı davranışları telefonuyla kaydeden bir Real Madrid çalışanına "Seni öldüreceğim" diye bağırdığı iddia edildi.

Yaşanan olayların gözlemciler tarafından UEFA'ya rapor edildiği ifade edildi. Al-Khelaifi'nin UEFA tarafından ciddi bir yaptırımla karşı karşıya kalarak ceza alacağı belirtiliyor.

NEFESLERİ KESEN MÜCADELEDE MADRİD'DEN MÜTHİŞ GERİ DÖNÜŞ

UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu'nda İspanya temsilcisi Real Madrid, Santiago Bernabeu'da Fransa'nın Paris Saint-Germain takımını konuk etti. PSG'nin 1-0 kazandığı ilk maçın rövanşında öne geçen taraf yine Fransız ekibi oldu. Kylian Mbappe'nin 39'uncu dakikada kaydettiği golle 1-0'lık skoru yakalayan PSG, soyunma odasına da bu skorla önde gitti.

İKİNCİ YARIDA GERİ DÖNÜŞ

İkinci yarıya çok iyi bir başlangıç yapan Real Madrid, 61'inci dakikada kaleci Donnarumma'nın büyük hatasında Karim Benzema ile skoru eşitledi. Ataklarını sıklaştıran ve baskıyı artıran Real Madrid, 76'ncı dakikada Benzema ile öne geçti: 2-1. Bu golün santrası yapılır yapılmaz topu tekrar kazanan Real Madrid, bir kez daha Benzema'nın sahneye çıkmasıyla birlikte turu getiren skoru elde etti: 3-1.

Yıldızlar topluluğu PSG'ye karşı muhteşem bir geri dönüşe imza atan Real Madrid, 1-0'lık mağlubiyetin rövanşında rakibini 3-1 mağlup ederek çeyrek finale yükselen taraf oldu.

PSG başkanı Real Madrid maçı sonrası hakem odasını bastı! Ölüm tehditleri savurdu!

KARIM BENZEMA TAKIMINI ÇEYREK FİNALE TAŞIDI

Real Madrid'in Fransız yıldızı Karim Benzema, hat-trick yaparak takımını bir üst tura taşıyan isimlerin başında yer aldı. 61, 76 ve 78'inci dakikalarda rakip ağları sarsan Benzema, olağanüstü bir performansa imza atarak takımını çeyrek finale taşıdı.

MESSI ERKEN VEDA ETTİ

Sezon başında PSG'nin Barcelona'dan kadrosuna kattığı Lionel Messi, Şampiyonlar Ligi'ne bir kez daha erken veda etti. Son olarak 2014-2015 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona ile şampiyonluğa ulaşan Arjantinli yıldız, Barcelona forması ile 2015-2016, 2016-2017 ve 2017-2018'de çeyrek finalde, 2018-2019'da yarı finalde, 2019-2020'de çeyrek finalde ve 2020-2021'de son 16 turunda Şampiyonlar Ligi'ne veda etmişti.
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