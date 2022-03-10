MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'dan flaş açıklamalar! 'Hakemlerin suç örgütü ile...'

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu (MHK), Süper Lig'de görev alan hakem kadrosunu yeniden belirlerken 13 ismi listeden çıkarmıştı. Alınan bu karar sonrası birçok olayın ardından MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu, ilk kez konuştu. Başkan Gündoğdu, "Hakem arkadaşlarımızın hiçbir suç örgütü, hiçbir illegal işle alakası yoktur. Zaten devletin gerekli mekanizmaları hepimizi incelemiştir." ifadelerini kullandı.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu (MHK), Süper Lig'de görev alan hakem kadrosunu yeniden belirlerken 13 ismi listeden çıkarmıştı. Alınan bu karar sonrası birçok olayın ardından MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu, ilk kez konuştu.



İşte Ferhat Gündoğdu'nun açıklamaları:



"Serdar Tatlı döneminde bu karar, 4 döneme çıkarıldı."



"Aldığımız karar klasman belirleme. Klasman belirleme temmuz veya ağustos ayında belirlenir. Sonrasında da devre arasında belirlenir. Böyle alışık olmadığımız bir durum var."



"Karar açıklandığından beri 48 saat olmadı. Çok fazla söylemler oldu ama bu karar, operasyon veya temizlik kelimeleriyle değerlendirilmemeli, böyle bir durum yok. Türk hakemliğinin geleceği için çalışılan bir projenin, 1. etabı."



"Son 48 saatte yaşananları gördüğümde ne kadar doğru bir karar aldığımızı anlamış oldum."



"HAKEMLERİMİZİN HİÇBİR SUÇ ÖRGÜTÜ İLE..."



"Hakem arkadaşlarımızın hiçbir suç örgütü, hiçbir illegal işle alakası yoktur. Zaten devletin gerekli mekanizmaları hepimizi incelemiştir."



"Aldığımız kararla ilgili operasyon veya temizlik gibi değerlendirme yapılmasını kabul etmiyorum. Çalışılan bir projenin birinci etabı olarak tanımlıyoruz."



METE KALKAVAN AÇIKLAMASI



"Mete Kalkavan'ın bırakması bir karardır. Bizde grev yok, istifa edebilir, belli bir süre görev almak istemeyebilir."



"BU LİSTEDEN BEN SORUMLUYUM"



Nihat Özdemir ve kulüpler dahil kimseden bir talep gelmedi. Bu listeden tamamen ben sorumluyum.



"8 Mart kararlarıyla gençlerin önünü açmış oluyoruz. Taşın altına sadece elimizi değil gövdemizi de soktuk. Misyonumuz; eğer bir eksiklik görüyorsak, yıllardır konuştuğumuz konuları icraata soktu."



"CÜNEYT ÇAKIR VE FIRAT AYDINUS İLE KONUŞMADIM"



"Cüneyt Çakır ve Fırat Aydınus ile henüz konuşmadım. 48 saatlik süre içerisinde sosyal medyadan asılsız konularla kararı başka mecralara çekmeye çalışanlar oldu. Kalan haftalar için endişelenmeye gerek yok, bize ve hakemlerimize güvenin."