Liverpool'un eski yıldızından Rusya ve Putin'e ağır sözler! 'Vatanımı bombalayan o yaratığı...'

Bir dönem İngiltere Premier Lig devi Liverpool'un da formasını giyen Ukraynalı eski futbolcu Andriy Voronin, Rusya'nın ülkesine karşı açtığı savaş sonrası Dinamo Moskova'daki yardımcı antrenörlük görevinden ayrıldı. 42 yaşındaki eski futbolcu, ülkesine yardım çağrısında bulunurken Rusya ve Putin için ağır ifadeler kullandı.

Bir zamanlar Liverpool'da da oynayan Andriy Voronin, Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sonrası Dinamo Moskova'daki yardımcı antrenörlük görevinden ayrıldı. 42 yaşındaki Ukraynalı eski futbolcu, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e vatanını bombaladığı için tepki gösterdi ve dünyaya yardım çağrısında bulundu.



Rusya işgali sırasında ülkesi Ukrayna'da yaşanan korkunç sahnelere tepkisini gösteren Andriy Voronin, geçen hafta Dinamo Moskova'daki yardımcı antrenörlük görevinden ayrıldı.



"VATANIMI BOMBALAYAN ÜLKEDE ÇALIŞAMAZDIM"



BILD'e konuşan Andriy Voronin hislerini şu sözlerle anlattı: "Vatanımı bombalayan ülkede çalışamazdım. Putin denen o yaratığı durdurun, sığınmacılara yardm edin, kendimizi savunabilmemiz için silah gönderin."



"Ülkemle gurur duyuyorum. Güzel şehirlerimiz ve harika insanlarımız var. Savaşmaya devam edeceğiz ve kazanacağız. Ama bunun bedeli çok ağır. Hayatını kaybedenler... 2022 yılındayız, İkinci Dünya Savaşı'nda değil."



Ailesiyle birlikte Moskova'dan kaçan Andriy Voronin, şu anda Almanya'nın Düsseldorf kentinde güvende.



Ukrayna'nın bu yüzyılda yetiştirdiği en önemli futbolculardan olan Voronin, Bundesliga'da bir gol makinesine dönüşmüş, ardından Premier Lig'de nispeten başarısız geçen bir Liverpool macerası yaşamıştı.



Odessa'da doğan Voronin, Borussia Mönchengladbach altyapısına katılmak için genç yaşta Almanya'nın yolunu tuttu.



A takıma kadar yükselen ve Bundesliga'daki ilk profesyonel maçına 1997'de Bayern Münih karşısında çıkan Voronin, Gladbach'ta fazla forma şansı bulamadı ve Mainz'e satıldı.



Kariyeri burada yükselişe geçti. 2002 - 2003'te Bundesliga 2'nin gol kralı olan Voronin ilk kez milli takıma çağrıldı ve Bundesliga'ya transfer oldu.



DÜNYA KUPASI'NDA ÇEYREK FİNAL OYNADILAR



Köln ve Bayer Leverkusen formaları giyen Voronin, 2006'da tarihinde ilk kez katıldığı Dünya Kupası'nda çeyrek final gören Ukrayna milli takımının da bir parçasıydı.



Şubat 2007'de, Leverkusen ile sözleşmesinin bitmesine aylar kala Liverpool ile el sıkıştı ve o yaz Merseyside ekibine imza attı.



Rafa Benitez, Voronin transferi hakkında oldukça heyecanlıydı: "O zeki bir oyuncu, oyun farkındalığı yüksek, bize hücumda bir çok opsiyon sağlayacak. Forvet arkasında, ileri uçta ya da kanatlarda oynayabiliyor."



LIVERPOOL VE MİLLİ TAKIM KARİYERİ



Andriy Voronin, ik farklı dönemde Liverpool formasıyla toplamda çıktığı 40 maçta 6 gol attı ve 5 asist kaydetti. Voronin, milli takım formasıyla ise Ukrayna ile çıktığı 74 maçta 8 gol attı.



42 yaşındaki eski on numara, kariyerinin son dönemini geçirdiği Rus ekibi Dinamo Moskova'da ise 87 maçta 20 gol atıp 24 asist yapmıştı.



