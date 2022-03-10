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Barcelona - Galatasaray maçının muhtemel 11'leri belli oldu!

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Galatasaray, Barcelona deplasmanına çıkıyor.

Ekleme: 10.03.2022 - 12:07 Güncelleme: 10.03.2022 - 12:07 / Editör: Ozge Selin
UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Galatasaray, deplasmanda İspanya'nın Barcelona takımıyıla karşı karşıya gelecek.

Camp Nou'da TSİ 23.00'te başlayacak mücadele, Exxen dijital platformundan canlı yayınlanacak. Karşılaşmada Fransa Futbol Federasyonundan hakem Benoit Bastien düdük çalacak. Bastien'in yardımcılıklarını Hicham Zakrani ile Aurelien Berthomieu üstlenecek. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Jeremie Pignard olacak.

MUHTEMEL 11'LER
Barcelona: Ter Stegen, Dest, Araujo, Pique, Alba, Pedri, Busquets, De Jong, Traore, Aubameyang, Torres

Galatasaray: Pena, Boey, Marcao, Nelsson, van Aanholt, Berkan, Taylan, Feghouli, Cicaldau, Kerem, Mohamed
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