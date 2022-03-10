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Alpaslan Öztürk: Traore'ye karşı kendimi test etmek istiyorum

Galatasaraylı futbolcu Alpaslan Öztürk, Barcelona maçıyla ilgili olarak dış basına açıklamalarda bulundu.

Ekleme: 10.03.2022 - 16:42 Güncelleme: 10.03.2022 - 16:42 / Editör: Ozge Selin
Galatasaray'ın Belçika'da yetişen futbolcusu Alpaslan Öztürk, Barcelona maçı öncesi konuştu.

İşte sarı-kırmızılı futbolcunun Belçika basınına verdiği röportaj...

"Göztepe'de bir yöneticimiz, Milli Takım'a seçildiğim için beni aradı. Kulübe girerken inanılmaz bir sevinç yaşadım, güvenlik kamerasından haberim yoktu. O anı asla unutmayacağım.

18 yaşındayken Türkiye ve Belçika arasında seçim yapmak zorunda kaldım. O zaman Türkiye'nin beni biraz daha fazla istediği hissine kapıldım. Ama bu benim de yüzde yüz Antwerper hissettiğim gerçeğini değiştirmiyor." (Gülerek)


"TARAFTARLAR RAHAT YÜRÜTMÜYOR"
"Taraftarlar kulübün içerisinde olduğumu durumu biliyor ama bir an önce kupa kazanmamızı istiyorlar. Durumdan memnun değiller. Türkiye'de ikincilik bile bir başarısızlık.

Sokakta rahatça yürümek imkansız. taraftarlar sürekli kulüpte neler olup bittiğini öğrenmek istiyor ve sizi durduruyorlar. Bu insanlar çok tutkulu, onları anlıyorum. Umarım taraftarlarımıza yine güzel şeyler yaşatırız. Örneğin, bir Avrupa mucizesi gerçekleştirerek."

"KENDİMİ TEST ETMEK İSTİYORUM"
"Barcelona kadar büyük bir takıma karşı oynadığımı düşünmüyorum. Bu hafta antrenmanlarda Barcelona'daki isimleri duydukça düşündüm, çok farklı bir duygu olacak. Kiminle forma değiştireceğim? Henüz fikrim yok. Buna o kadar meraklı değilim. Ama neyi merak ediyorum biliyor musunuz? Adama Traore inanılmaz kaslı ve geniş! Kendimi o hayvan karşısında test etmek istiyorum."
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