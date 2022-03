Ahmet Ağaoğlu'ndan hakem tasfiyesiyle ilgili flaş açıklama!

Kulüpler Birliği toplantısı sonrası Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, MHK'nın hakem tasfiyeleriyle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Ağaoğlu, "Kararı öneren kurul MHK, veren kurul TFF" dedi.

Trabzonspor ve Kulüpler Birliği Başkanı Ahmet Ağaoğlu, kulüp başkanlarıyla yaptığı toplantının ardından açıklama yaptı.



Ağaoğlu, "Bugünkü toplantının iki ana gündem maddesi vardı. Bir tanesi MHK'nin kararı, o karar konuşuldu. Kulüp başkanlarımız, 8 başkan fiilen, 8 başkan da online olarak katıldı. Barcelona'ya iner inmez Burak Başkan da iştirak ettiler. Toplantıda olmayan kulüplerimiz Konyaspor ve Alanyaspor'du." dedi.



"SORU İŞARETLERİ VE ENDİŞELER VAR"

MHK'nın 13 hakem için kararını değerlendiren Ahmet Ağaoğlu, "Görüş ayrılıkları olmasına rağmen genellikle başkanlarımız MHK'nin aldığı kararın zamanlamasıyla alakalı olarak endişelerini dile getirdiler. Bu konuda hemen hemen her kulübümüz hemfikirdi. Şekil olarak da tabii ki detaylı olarak hangi kriterler göz önünde bulundurularak hakemlerle yol ayrımına gelindiği konusunda kulüp başkanlarımızın kafasında ciddi soru işaretleri ve endişeleri olduğunu ifade edebilirim. Burası Kulüpler Birliği'yse her kulübün, her başkanın farklı görüşlerinin olması da doğal. Üzerinde görüş ve fikir birliğine vardığımız konu; zamanlama açısından uygun olmadığı yönünde görüş ifade ettiler. Bazı başkanlarımız da şekil olarak hangi kriterlerin göz önünde bulundurulduğu konusunda görüş belirttiler." şeklinde konuştu.



"EN FAZLA TRABZONSPOR SIKINTI YAŞADI"

"Eğer kamuoyundaki tartışmaların üzerinden gidecek olursak bu uygulamada en fazla sıkıntıyı yaşayan kulüp Trabzonspor Kulübü'dür." diyen Ağaoğlu, "Bu uygulama keşke devre arasında olsaydı, yetişmiyorsa sezon sonunda yapılması çok daha doğru ve uygun olurdu." ifadelerini kullandı.



"Kararı öneren kurul MHK, veren kurul TFF." açıklamasını yapan Ahmet Ağaoğlu, "MHK'nin almış olduğu, TFF'nin onayladığı ve yürürlüğe koyduğu bir karardır. 10 haftalık sürecin nasıl geçeceği konusunda insanların kafasında ciddi soru işaretleri var. Bugünkü konuşmada teminatı veren MHK Başkanı'ydı. Bu kararı veren kurum, aynı zamanda bu kararın ve ileriye dönük olarak işleyişin sorumluluğunu üzerine almıştır. O kararı verip, sorumluluğu üzerine alan insanları da neden böyle bir karar aldınız diye eleştirmek de doğru ve sağlıklı bir bakış açısı olmaz." diye konuştu.



MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun açıklamalarına da değinen Ahmet Ağaoğlu, "Yanılmıyorsam bugün yaptığı açıklamada; "8 binin üzerinde bir kadromuz ve 6 bin civarında bir hakem kadromuz var" dedi. Böylesine geniş bir rakama sahip oldukları yerde en ince detayına, ayrıntısına kadar hesaplayarak böyle bir kararı almışlardır diye düşünüyorum." sözlerini kullandı.



"BİZİM SIKINTIMIZ SİSTEMLE"

Ahmet Ağaoğlu, ayrıca, "TFF ve MHK ile Kulüpler Birliği'nin oluşturduğu MHK Çalışma Grubu... Açık ve net olarak ifade etmiştik daha önce. Bizim sıkıntımız isimlerle değil, sistemle. Sistemin çağdaş, şeffaf olmadığı ve sistemden kaynaklanan sıkıntıların yansıdığı bir süreç yaşadığımızı, sistemdeki sıkıntıları çözmediğimiz takdirde olmaz. 20 yılda 13 MHK değişmiş, biz hala aynı sıkıntıları konuşuyoruz. David Elleray'nin danışman olarak atanmasından sonra bütün çalışmalarımız sistemdeki sıkıntılar üzerindeydi. Atamalar, terfiler, hakem olmuştur. Bizim çalışmalarımız sistemle alakalıydı. Son dönemde gelişen olaylar ortak çalışma grubunun bilgisi dışında ortaya çıkmıştır." açıklamasında bulundu