  • USD: 13,89 - 13,91
  • EURO: 15,56 - 15,58
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Ukraynalı futbolcu Türkiye'den yardım istedi: Dizlerimin üzerinde yalvarıyorum

Bir dönem Rizespor forması giyen Ukraynalı futbolcu Mykola Morozyuk, Türkiye'den yardım talebinde bulundu. Savaş nedeniyle ailesini göremediğini belirten 34 yaşındaki oyuncu, "Kudretli Türk ulusunun önünde dizlerimin üzerinde yalvarıyorum" ifadelerini kullandı.

Ekleme: 1.03.2022 - 14:06 Güncelleme: 1.03.2022 - 14:07 / Editör: Ozge Selin
Ülkesinin takımlarından Chornomorets'te oynayan Morozyuk, Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı işgal girişimiyle ilgili Türkiye'den yardım istedi.

Rizespor forması giydiği dönemde askeri kıyafetlerle Mehmetçik'e destek verdiği fotoğrafları paylaşan Ukraynalı futbolcu, şu ifadeleri kullandı:

Ukraynalı futbolcu Türkiye'den yardım istedi: Dizlerimin üzerinde yalvarıyorum

"Türkiye için zor zamanlar yaşanırken, Türk ordusuna ve tüm Türk halkına destek verme şansım olmuştu. O fotoğraf için Rus takipçilerimden tehdit ve hakaret içeren bir sürü mesaj almıştım. Ama ikinci vatanım olan Türkiye ve halkı için yaptığım, kalbimin derininden gelen bu eylemimden hep gurur duydum. Bugün vatanım Ukrayna’da savaş var. İnsanlar hür yaşadıkları bağımsız Ukrayna’mın topraklarında öldürülüyorlar. Roketler uçuşuyor, kadın ve çocuklar katlediliyor. Bütün bunlar şeytan olarak adlandırılan, Ukrayna halkını yok etmeyi amaçlayan tek bir adam istediği için oluyor. Kudretli Türk ulusunun önünde dizlerimin üzerinde yalvarıyorum. Sizlerin Ukrayna’yı ne kadar çok sevdiğinizi biliyorum. İstanbul’dan Erzurum’a, Ankara’dan Hatay’a, Antalya’dan Adana’ya, Sivas’tan memleketim Rize’ye... Halkıma en azından ufak bir dayanma şansı verin. Aileme kavuşmam lazım. Ve inanıyorum ki, Türkiye mavi-sarı renklere bürünecek."
Rusya Ukrayna savaşı Cenevre zirvesine damga vurdu! Lavrov'a büyük şok...
Rusya Ukrayna savaşında Putin en korkulan silahını sahaya sürdü! Tam bir canavar...
CHP liderliğindeki 6 muhalefetin yeni sisteminde Atatürk yok! Kılıçdaroğlu partiden sonra ülkeden de silmek istiyor
Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy Avrupa Parlamentosu'na seslendi
Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik başlattığı işgal girişiminde altıncı gün: Dakika dakika bölgedeki son gelişmeler
Rusya'dan Fransa'ya savaş uyarısı: Konuşmalarınıza dikkat edin
SGK duyurdu! 3 bin 984 lira verilecek...
Yüzlerce mülteciyi ölüme gönderen Yunanistan'dan skandal sözler! 'Onlar bizden...'
Ukrayna Savunma Bakanlığı sivil halka pusu kurmanın püf noktalarını anlattı: Gerekirse ormanı yakın
Kudüs'te İsrail askerinden kız çocuğuna şiddet
Bakan Dönmez tarih verdi: Dördüncü sondaj gemisi geliyor
Rusya'dan ABD'ye: Nükleer silahların evine dönme vakti geldi
Ankara'da mide bulandıran olay! Serviste zihinsel engelli kadına cinsel taciz!
'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın, mahkemedeki ifadesinde belediyeleri suçladı!
Savaşın simgesi Olena öğretmen yine dünya gündeminde! Rus medyası hedef tahtasına koydu
Kuzey güvenli değil: Rusya-Ukrayna Savaşı, Türkiye'den geçen 'Orta Koridor'un önemini daha da artırdı
Rusya'dan, Ukrayna'da bulunan askeri birliğe saldırı: Tam 70 asker öldü
Elektrikte yeni düzenleme faturalara ne kadar yansıyacak? Bakan Dönmez açıkladı
Batı'nın kirli zihniyeti Rusya Ukrayna savaşında bir kez daha ortaya çıktı: Çünkü onlar Hristiyan ve beyaz...
Bakan Çavuşoğlu, Meclis Genel Kurulunu Ukrayna ile ilgili bilgilendirecek!
BP ve Equinor'dan sonra Shell'den Rusya kararı

BP ve Equinor'dan sonra Shell'den Rusya kararı

Rusya'dan Google'a çağrı! 'Derhal...'

Rusya'dan Google'a çağrı! 'Derhal...'

JPMorgan: Rus ekonomisi yüzde 20 daralacak

JPMorgan: Rus ekonomisi yüzde 20 daralacak

Gazprom Avrupa'ya kötü haberi duyurdu: Yaz döneminde depolanan doğal gaz tükendi

Gazprom Avrupa'ya kötü haberi duyurdu: Yaz döneminde depolanan doğal gaz tükendi

Sakarya'daki havai fişek fabrikası patlaması davasında karar

Sakarya'daki havai fişek fabrikası patlaması davasında karar

Türk genci Rusya Ukrayna savaşında bombalama anını çekti: Oy oy oy Özer bombalar düşüyor!

Türk genci Rusya Ukrayna savaşında bombalama anını çekti: Oy oy oy Özer bombalar düşüyor!