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Kupada kritik randevu! Trabzonspor - Antalyaspor maçı muhtemel 11'leri belli oldu...

Süper Lig'de açık ara lider durumda bulunan Trabzonspor, kupada sahneye çıkıyor. Bordo-mavili ekip geçtiğimiz yılın finalisti Antalyaspor'u evinde ağırlıyor. Karadeniz temsilcisi evinde Antalyaspor'u devirerek kupada yarı finale yükselmek istiyor. Antalyaspor ise Nuri Şahin yönetiminde Trabzonspor'u yenerek sükse yapma peşinde... Maç öncesi her iki takımın da muhtemel kadroları belli oldu! İşte Trabzonspor - Antalyaspor maçının muhtemel 11'leri...

Ekleme: 1.03.2022 - 13:15 Güncelleme: 1.03.2022 - 13:18 / Editör: Ozge Selin
Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde bugün Fraport TAV Antalyaspor'u konuk edecek. Süper Lig'de 66 puanla en yakın rakibi Konyaspor'un 17 puan önünde yer alarak şampiyonluk yolunda büyük avantaj sağlayan bordo-mavililer, son 5 karşılaşmasını kaybetmeyen Nuri Şahin yönetimindeki rakibini yenerek yarı finale yükselmek istiyor. Tarihinde son olarak 1983- 84 sezonunda hem lig hem de Türkiye Kupası şampiyonu olan Trabzonspor, 37 yıl sonra çifte mutluluğu yeniden yakalamak istiyor.

KUPADA 3. MAÇI
Karadeniz devi, bu sezon kupada 3. karşılaşmasına çıkacak. Bordo-mavili takım, Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda sahasında Beypiliç Boluspor'u 1-0, son 16 turunda deplasmanda Altaş Denizlispor'u 2-1 mağlup etti.

AVCI İLK KEZ ALMIŞTI
En son 2019-2020 sezonunda Ziraat Türkiye Kupası'nı alan bordo-mavililer, 27 Ocak 2021'de Abdullah Avcı yönetiminde ise Başakşehir'i 2-1 yendiği müsabakada Süper Kupa'yı kaldırmıştı. Bu, Avcı'nın kariyerinin ilk kupası olmuştu.

9 YIL SONRA YENİDEN
Karadeniz devi ile Antalyaspor, Türkiye Kupası için en son 2013'te Trabzon'da karşılaşmış ve maçı Trabzon 1-0 almıştı. İki takım, 9 yıl sonra Türkiye Kupası için bir kez daha mücadele edecek.

FIRTINA 4-2 ÖNDE
Trabzon ile Antalyaspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda bugüne kadar 7 kez karşılaştı. Bordo-mavililer 4, Antalyaspor 2 kez galip geldi, 1 maç berabere bitti. Fırtına bu karşılaşmalarda 15, güney ekibi ise 9 kez fileleri havalandırdı.

TEK YENİLGİ ANTALYA'YA
Fırtına, bu sezon ligde tek yenilgisini Fraport TAV Antalyaspor karşısında yaşadı. Ligde oynadığı 27 maçta 20 galibiyet, 6 beraberlik, 1 mağlubiyeti olan Karadeniz ekibi, bu yenilgisini 2-1'lik sonuçla deplasmanda Antalyaspor önünde aldı.

TARAFTAR STADA KOŞUYOR
Taraftar Trabzonspor'u Ziraat Türkiye Kupası yolunda da yalnız bırakmıyor. Bu sezon takımlarının çifte kupa kazanmasını isteyen bordo-mavililer, biletlere ilgi gösteriyor. Bugün 30 binden fazla taraftarın tribünlerde olması bekleniyor.

STATÜ NASIL?
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklamaya göre kupada çeyrek final, tek maç eleme usulüne göre oynanacak. Tur atlayan takımlar, çift maç eleme usulüne göre yapılacak yarı finalde mücadele edecek.

İŞTE TRABZONSPOR - ANTALYASPOR MAÇININ 11'LERİ
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