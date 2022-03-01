Fenerbahçe mağlubiyetinin ardından Kasımpaşa’dan Mete Kalkavan isyanı! İkinci golden önce faul var mı?

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında konuk olduğu Kasımpaşa'yı 90+1. dakikada Macar savunma oyuncusu Attila Szalai'nin golüyle 2-1 mağlup etti.Müsabakanın henüz başında 6. dakikada Miha Zajc'ın şık golüyle öne geçen sarı-lacivertliler, devreyi de bu skorla önde tamamladı.İkinci yarıya etkili başlayan Kasımpaşa, 67. dakikada Muleka'nın golüyle skorda eşitliği yakaladı. Kalan bölümde baskısını artıran sarı-lacivertlier, 90+1. dakikada Attila Szalai'nin golüyle sahadan 2-1 galip ayrıldı.Sarı-lacivertliler bu sonucun ardından 27 hafta sonunda puanını 46'ya yükseltti.KALECİ ALTAY, PERFORMANSIYLA GÖZ DOLDURDUFenerbahçe'nin milli file bekçisi Altay Bayındır, Kasımpaşa karşısında etkili bir performans ortaya koydu. Karşılaşma boyunca birçok önemli kurtarışa imza atan Altay, performansıyla göz doldurdu.ARDA 66 DAKİKA SAHADA KALDIFenerbahçe'nin genç oyuncusu Arda Güler, Kasımpaşa karşısında 66 dakika sahada kaldı.Oyunda kaldığı bölümde hücumda etkisiz kalan 17 yaşındaki oyuncu, 66. dakikada yerini Mert Hakan Yandaş'a bıraktı.ART NİYET ARARIM"Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 27'nci haftasında Kasımpaşa sahasında Fenerbahçe'ye 2-1 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından Kasımpaşa Teknik Sorumlusu Sami Uğurlu, basın toplantısında mücadeleyi değerlendirdi.Sami Uğurlu'nun açıklamaları şöyle:"Fenerbahçe'den 3-4 oyuncuyla konuştuk ve onlar da en az bizim kadar şaşkınlar neden faul verilmedi diye. Neden VAR'a gitmediğini oyuncular da çok anlamış değil. Eren de konuştu diğer rakip oyuncularla.""Eren'e 'Evet VAR'a gideceğim, bakacağım' demiş ama sanırım VAR'dan çağrılmadığı için gitmedi hakem. Ama bu pozisyonda VAR'a çağrılmamak ve maç oynanırken, bütün stadın görmüş olduğunu görmemiş olabilirsin. Ama bu pozisyonda VAR'a çağrılmamak gerçekten akıl alır gibi değildi.""Trabzonspor maçından başlayan bir süreç var. Son 20 dakika bizi eksik bıraktılar. Geçen hafta Konyaspor maçındaki uzatma, arka arkaya verilen penaltı... Bu maçta pozisyonu görmemiş olabilirsin ama VAR'a gitmiyorsan, bu sorgulanmalı. Burada art niyet ararım.""HEP AYNI SENARYO"Öte yandan Kasımpaşa Kulübü, karşılaşmanın ardından sosyal medya hesaplarından bir paylaşım yaptı.Paylaşımda, "Bu kaçıncı hafta, hep aynı senaryo! Şaşırdık mı? Şaşırmadık. Ama bilin ki; Çok ayıp" ifadelerine yer verdi.A Spor yorumcuları Reha Kapsal, Haldun Domaç ve Gürcan Bilgiç, Fenerbahçe'nin ikinci golünü canlı yayında yorumladı.Pozisyonu değerlendiren yorumcular, Fenerbahçe'nin ikinci golünün nizami olduğunu belirtti.