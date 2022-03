Arda Turan için şok sözler!

Galatasaray'da başkanlık görevinin ilk senesini geçiren Burak Elmas, sarı-kırmızılı camianın son döneminde eleştirilen isim oldu. Fatih Terim ile yolların ayrılmasının ardından taraftarın tepkisini çeken Burak Elmas, katıldığı bir programda deneyimli teknik adamla yaşanan ayrılığın perde arkasını anlattı. Öte yandan Arda Turan için de flaş açıklamalarda bulundu.

Bu sezon Süper Lig'de beklentilerin altında kalan Galatasaray'da başkan Burak Elmas, katıldığı bir canlı yayında önemli açıklamalarda bulundu



Burak Elmas'ın açıklamaları şöyle:



"Göztepe ve Çaykur Rizespor maçlarında tersi bir skor olsaydı da Domenec Torrent ile yollarımızı ayırmayacaktık."



"Galatasaray'ın Avrupa'da tur atlama şansı her zaman %51'dir. Her maça kazanmak ve tur atlamak için çıkarız. Türk futbolunun içinde bulunduğu durumda, bu başarıların maç bazlı değil, sürekli olmasını arzu ediyoruz."



FATİH TERİM'İ DAVET EDECEK Mİ?



"Fatih hocayı Barcelona maçına davet etmeme gerek yok, zaten locası var. Divan Kurulu üyemiz. Gelmek isterse, zaten gelebilir. Davete ihtiyaç olursa da ederim, her üyemizin başımızın üstünde yeri var."



LUIS CAMPOS'UN MADDİ ŞARTLARI



"Luis Campos ile danışman olarak anlaştık. Aslında buraya getirebildiğimiz için takdir edilmesi gereken bir durumdu amam niyeyse tersi oldu. Futbol dünyasında yaptıkları ortada, bilinen konusunda uzman biri Campos."



"Campos'un maddi şartları, biz halka açık bir şirketiz, rakam söylerken dikkatl konuşmak zorundayız. Campos'un bütçesi bizim bütçemiz içinde ödenebilir bir meblağdır, uçuk kaçık bir rakam değildir."



"Başkan olarak, hiçbir sorumluluktan kaçmam. Bugün, takımı kimin kurduğunun önemi yok. Oyuncu izleme departmanımız var, onlar teknik direktörümüzün arzusu doğrultusunda liste yapıyorlar, biz de görüşme yapıyoruz. Tüm başarısızlığı ben alıyorum."



"GEDSON İÇİN PİŞMAN OLMADIK"



"Gedson, Galatasaray'a gelmesi mümkün olan oyunculardandı ama bu transferin olması, Galatasaray'ın başka şeylerden vazgeçmesini gerektirecekti."



"Mali olarak da biz yük getirmeyecek olasılıkları değerlendirdik. Gedson konusunda da önümüzdeki sene de yabancı sınırı düşecek, ona göre hareket edip 3 oyuncu aldık, bazı oyuncularla yollarımızı ayırdık. Maliyeti açısından Gedson'dan vazgeçtik."



"GALATASARAY'A FAYDASI YOK"



"Fatih Terim, kulüpten ayrılmadı. Divan Kurulu üyesi ve kulübün efsanesi. İleride çok farklı görevler de alabilir. Bu bir birlikteliğin sonlaması. Bu neden oldu diye konuşmanın, Galatasaray'a şu an faydası yok."



ARDA TURAN VE FATİH TERİM FOTOĞRAFI



"Arda'nın Fatih hocayla birlikte olmasıyla ilgili hiçbir rahatsızlık duymadım. Ama kaptan olarak, içinden geçilen bu hassas dönemde, mevcut hocasının ekstra haksız eleştiriye tabi tutulduğu bu dönemde, kaptan olarak öyle bir resmi koymaması gerektiğini düşünüyorum."



"Arda ile konuşmadım bu konu hakkında. Arda iyi bir Galatasaraylı, sevdiğim bir kardeşim. Galatasaray'ı ciddi anlamda çok büyük yerlerde temsil etmiş bir oyuncu. Galatasaray'a tecrübelerini aktarmasını isterim. Herkes böyle hatalar yapıyor, ders çıkarmak daha önemli."



IŞITAN GÜN AÇIKLAMASI



"Işıtan Gün halen yöneticimiz. Burada kasıtlı olarak bir kişinin üzerinden haklı veya haksız bir konu yaratıyorlar. Eski tweetler araştırılıyor, farklı konulardan doğruluğundan emin olunmayan şeyler üzerinden linç kampanyaları yapılıyor."



"Galatasaray'ın geleceğine katkı yapacak birçok projemiz var. Çok zor bir göreve geldiğimizi, takdir edilmeyeceğimizi arkadaşlarıma söylemiştim. Bazı beklemediğimiz şeyler oldu. Alınması gereken zor kararları anlamasını beklediğim bazı isimler maalesef anlamadılar."

"Her türlü karar bizim başımızın üstünedir. Alınması gereken zor kararları almaya devam edeceğiz. Galatasaray'ı, Galatasaray tüzüğü ile yönetiyoruz ve kabul ederek aday olduk. Galatasaray'ın anayasası kabul edilmiş tüzüktür, ne gerekiyorsa onu yaparım."



"Domenec Torrent ile Pep Guardiola vasıtasıyla tanıştık. Bana, 'Futbolda bir sorun varsa, Domenec çözer' dedi."



OKAN BURUK'A TEKLİF GÖTÜRDÜ MÜ?



Burak Elmas, teknik direktörlük görevi için Okan Buruk ile ilgili bir demecinin olmadığını açıkladı.



"Okan Buruk hakkında bir demecim olmadı. Okan Hoca da zor bir dönemden geçiyor, oğlu zor bir hastalıkla uğraşıyor. Oğlu koyu bir Galatasaraylı ve bu konuyu fazla deşmemek lazım."