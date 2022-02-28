UEFA eşleşmeyi iptal etti: Rus kulübü otomatik olarak elendi

UEFA, Avrupa Ligi son 16 turundaki Spartak Moskova - Leipzig eşleşmesini iptal etti. Leipzig doğrudan çeyrek finale yükselecek.

Rusya’nın Ukrayna’ya başlattığı harekata dair tepkiler her geçen dakika daha da büyürken, spor camiasında da Ukrayna’ya destek mesajları gelmeye devam ediyor.



UEFA, Avrupa Ligi son 16 turundaki Spartak Moskova - Leipzig eşleşmesini iptal etti. Alınan bu kararın ardından Leipzig doğrudan çeyrek finale yükselecek.



FIFA da tepki gösterdi

FIFA, dün yapmış olduğu açıklamada milli takım maçlarının Rusya'da oynanmayacağını duyurmuştu. Ayrıca FIFA, karşılaşmalarda Rusya bayrağı ve marşının kullanılmayacağını açıklamıştı.