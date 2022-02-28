  • USD: 13,83 - 13,85
  • EURO: 15,47 - 15,50
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

UEFA eşleşmeyi iptal etti: Rus kulübü otomatik olarak elendi

UEFA, Avrupa Ligi son 16 turundaki Spartak Moskova - Leipzig eşleşmesini iptal etti. Leipzig doğrudan çeyrek finale yükselecek.

Ekleme: 28.02.2022 - 15:30 Güncelleme: 28.02.2022 - 15:30 / Editör: Ozge Selin
Rusya’nın Ukrayna’ya başlattığı harekata dair tepkiler her geçen dakika daha da büyürken, spor camiasında da Ukrayna’ya destek mesajları gelmeye devam ediyor.

UEFA, Avrupa Ligi son 16 turundaki Spartak Moskova - Leipzig eşleşmesini iptal etti. Alınan bu kararın ardından Leipzig doğrudan çeyrek finale yükselecek.

FIFA da tepki gösterdi
FIFA, dün yapmış olduğu açıklamada milli takım maçlarının Rusya'da oynanmayacağını duyurmuştu. Ayrıca FIFA, karşılaşmalarda Rusya bayrağı ve marşının kullanılmayacağını açıklamıştı.
Rus saldırısında Kiev’in bombalanma anı!
Rusya'dan NATO'ya sert tepki: Düşmanca kabul edilir
Rus askerin ölmeden önceki son sözleri: Bütün şehirleri bombalıyoruz hatta sivilleri hedef alıyoruz
Türkiye Futbol Federasyonu, yayın ihalesi kararını duyurdu
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı'nın ardından önemli açıklamalarda bulundu
28 Şubat koronavirüs tablosu açıklandı
Rusya-Ukrayna müzakeresi altı saat sürdü: Heyetler başkentlere dönüp istişarede bulunacak
Rusya Ukrayna savaşında tarihi anlar! Zelenskiy AB'ye üyelik başvurusunu imzaladı
Macron'dan Putin'e flaş çağrı!
AB Yüksek Temsilcisi Josep Borrell:'Rus gazına bağımlılık azalmalı'
Rusya ile Ukrayna ateşkes için masada! Ukrayna'nın talepleri belli oldu...
Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik başlattığı işgal girişiminde beşinci gün
CHP ve İYİ Parti korumaları kavga etti
Esenyurt Haramidere Sanayi metrobüs durağında kaza: 7 yolcu yaralandı
Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem'den teröre kalkan çıktı! Gizli ortak HDP'nin gönlünü almak için kayyum maddesi koydular
Hasavrat hesabı deşifre oldu!
Rusya Ukrayna savaşı devam ederken Rus tanklarının üzerindeki gizemli V işareti kafaları karıştırdı! Tek bir iddia var...
Türk vatandaşlarının tahliyesi için tren tahsis edildi!
Silivri'de halkı tedirgin eden üst geçit! Çöktü çökecek...
Avrupa ülkelerinin Ukrayna'ya göndereceği askeri yardımlar belli oldu!
Meteoroloji'den flaş hava durumu uyarısı: Bu illerde yaşayanlar dikkat! Kar yağışı geliyor...

Meteoroloji'den flaş hava durumu uyarısı: Bu illerde yaşayanlar dikkat! Kar yağışı geliyor...

Rusya Genelkurmay Başkanı Valeri Gerasimov görevden alındı

Rusya Genelkurmay Başkanı Valeri Gerasimov görevden alındı

FIFA'dan Rusya'ya sert yaptırımlar!

FIFA'dan Rusya'ya sert yaptırımlar!

AB: Çatışmalar sürerse dört milyon Ukraynalı başka ülkelere sığınabilir

AB: Çatışmalar sürerse dört milyon Ukraynalı başka ülkelere sığınabilir

Rusya Ukrayna savaşında en acı yolculuk: BM tabloyu açıkladı...

Rusya Ukrayna savaşında en acı yolculuk: BM tabloyu açıkladı...

Tek tek açıkladılar! İşte hava sahasını Rus uçaklarına kapatan ülkeler...

Tek tek açıkladılar! İşte hava sahasını Rus uçaklarına kapatan ülkeler...