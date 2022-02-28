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Rusya Ukrayna savaşı sürüyor! Türk futbolcu ateş hattında mahsur kaldı: Çıkanı vuruyorlar!

Rusya Ukrayna Savaşı'nda 5. güne girildi. Gurbetçi futbolcu Abdullah Doğan ise savaşın ortasında kaldığını söyledi. Metalist Kharkiv takımına transferini tamamlamak ve resmi imzaları atmak için Ukrayna'nın Kharkov kentine giden Doğan'ın sözleri tüyler ürpertti…

Ekleme: 28.02.2022 - 10:47 Güncelleme: 28.02.2022 - 10:49 / Editör: Ozge Selin
Geçtiğimiz yıllarda Werder Bremen II kadrosunda yer alan ve son olarak Almanya Oberliga ekiplerinden TB Uphusen forması giyen gurbetçi oyuncu Abdullah Doğan, Ukrayna'nın Metalist Kharkiv takımına transferini tamamlamak ve resmi imzaları atmak için Ukrayna'nın Kharkov kentine gitti.

RUSYA UKRAYNA SAVAŞININ ORTASINDA KALDI!

Doğan'ın havalimanına inmesinin ardından Rusya'nın Ukrayna'ya harekat başlamasından dolayı gurbetçi oyuncu, ülkede mahsur kaldı.

İlk günlerde metro istasyonunda hayatta kalma mücadelesi veren Doğan, şu sıralar kentteki 18 katlı bir binanın içerisinde yer alan sığınakta savaşın bitmesini bekliyor.

Sığınakta olduğunu belirten Abdullah Doğan, çocukların ve yaşlıların da aralarında bulunduğu yaklaşık 50-60 kişinin yer aldığı bir sığınakta endişeli bekleyişini sürdürüyor.

Kharkov kentine indiği anda, havalimanında bulunan askerlerin "Hayatınızı kurtarmaya bakın" dediğini vurgulayan Doğan, "Burada 5'inci günüme gireceğim. Zor durumdayız, herkesten yardım istiyoruz.

Ukrayna'ya transfer için giden gurbetçi futbolcu, sığınakta mahsur kaldı: "Dışarıya çıkanı vuruyorlar!" | Video

Burada küçük çocuklar, yaşlı insanlar var. Yerin altında yaşıyoruz" diye konuştu.

SON DAKİKA: DIŞARIYA ÇIKANI VURUYORLAR!

Sığınakta mahsur kaldıklarını belirten Doğan, insanların her an bomba patlama ihtimali ile endişeli olduğunu söyledi. Doğan, "Şu anda dışarı çıkma yasağı var, çıkanı da vuruyorlar. Çok dikkat etmemiz lazım.

Dua ediyoruz. İhtiyacımız var her zaman. Korkarak marketlere gidip bir şeyler almaya çalışıyoruz, her zaman da istediğimizi alamıyoruz. Bir şey kalmamış marketlerde" ifadelerini kullandı.

'RUSLAR HIRSLI GİRİYORLAR SIKIYORLAR'

Doğan, yaşananlara rağmen umudunu yitirmediğinin altını çizerek, "Yardım ne kadar çabuk gelirse o kadar iyi. Ruslar bayağı hırslı.

Giriyorlar, sıkıyorlar. Bir isteğim var, sesimizi duysunlar. Bize yardım etsinler.

Biz burada güçlü duracağız ve inanıyorum ki buradan çıkacağız" şeklinde konuştu.
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