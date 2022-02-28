Mesut Özil bıçak altına yatıyor!

Sakatlıkları nedeniyle bir türlü istenen performansı veremeyen Mesut Özil, belinde olan ağrıların sürmesi nedeniyle Kasımpaşa maçı kadrosuna da dahil edilmedi. Yıldız ismin sorununun devam etmesi durumunda sezon sonunda ameliyat olabileceği öğrenildi.

Fenerbahçe'de ocak ayının sonunda belindeki ağrıları sebebiyle faset eklem enjeksiyonu

yapılan Mesut Özil, ağrılarının geçmemesi sebebiyle Kasımpaşa maçının kadrosunda da yer

almadı. Ağrıları devam eden yıldız futbolcunun, sorunun devam etmesi durumunda sezon

sonu ameliyat olabileceği belirtiliyor.



Fenerbahçe'de son maçına 19 Ocak'ta ligde Altay karşısında çıkan Mesut Özil'e 26 Ocak'ta

belindeki ağrıları sebebiyle faset eklem enjeksiyonu yapılmıştı.



Bu operasyon sonrası 18 Şubat'ta Slavia Prag ile iç sahada oynanan maç öncesi takımla

çalışmalara başlayan Mesut, ağrılarının devam etmesi sebebiyle ise Çekya ekibi ile oynanan

maçlarda ve Hatayspor mücadelesinde kadroda yer almamıştı.



Süper Lig'in 27. haftasında bugün Kasımpaşa ile oynanacak olan maçın kadrosuna da

belindeki ağrıların tam olarak geçmemesi sebebiyle dahil edilmeyen Mesut'un sezon sonu

belindeki sorunla ilgili ameliyat masasına yatması bekleniyor.



Belindeki ağrının tekrarlaması sebebiyle bir türlü tam olarak hazır hale gelemeyen Mesut'un Belindeki ağrının tekrarlaması sebebiyle bir türlü tam olarak hazır hale gelemeyen Mesut un

ameliyatını sezon sonu için planlasa da bu durumun süreklilik arz etmesi halinde operasyonu

erkene çekebileceği ve lig bitmeden bıçak altına yatabileceği belirtiliyor.



Fenerbahçe teknik heyeti de Mesut'un sağlık durumu ile ilgili gelişmeleri yakından takip

ederek oyuncuyu daha büyük bir riske atmak istemediği için bu konuda temkinli davranıyor.



40 gündür formasından uzak kalan ve bu sezon 15 maç kaçıran Mesut Özil, Sarı-Lacivertli

forma ile bu sezon çıktığı 28 maçta 8 gol atıp, 2 asist yaptı.

