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Hull City, Fiorentina ve Lyon derken... İşte Fatih Terim'in aldığı teklif!

Galatasaray'dan gönderildikten sonra hiçbir takımla anlaşmayan Fatih Terim ile ilgili bomba bir iddia ortaya atıldı. Beyaz TV yorumcusu Sinan Engin, canlı yayında tecrübeli teknik adama gelen teklifi açıkladı. Fatih Terim'in adı son dönemde Hull City, Fiorentina, Everton ve Lyon ile anılmıştı.

Hull City, Fiorentina ve Lyon derken... İşte Fatih Terim'in aldığı teklif!
Ekleme: 27.02.2022 - 15:14 Güncelleme: 27.02.2022 - 15:19 / Editör: Ozge Selin
Galatasaray'dan gönderildikten sonra hiçbir takımla anlaşmayan Fatih Terim ile ilgili bomba bir iddia ortaya atıldı. Beyaz TV yorumcusu Sinan Engin, canlı yayında tecrübeli teknik adama gelen teklifi açıkladı. Fatih Terim'in adı son dönemde Hull City, Fiorentina, Everton ve Lyon ile anılmıştı. İşte son dakika haberinin detayları...

Galatasaray'da Süper Lig'in 20. haftasında alınan 1-0'lık Giresunspor yenilgisi sonrası teknik direktör Fatih Terim ile yollar ayrılmıştı.

Tecrübeli teknik adamın ismi daha önce eski takımı Fiorentina, Everton ve Lyon ile anılmıştı.

İmparator'un son olarak ise Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'i çalıştıracağı iddia edilmişti.

SİNAN ENGİN: FATİH TERİM'E DÜNYA KUPASI'NA GİDECEK BİR ÜLKEDEN TEKLİF VAR

Fatih Terim ile ilgili son çarpıcı iddia ise Beyaz TV yorumcusu Sinan Engin'den geldi.

Beyaz Futbol'da konuşan Sinan Engin, Fatih Terim'e Dünya Kupası'na katılacak milli takımlardan birinin teklif yaptığını öne sürdü.

Sinan Engin, 'Fatih Terim'e Dünya Kupası'na katılacak ülkelerden biri teklif yaptı.

Çok cazip bir teklif. Arap ülkelerinden biri de olabilir. Baba bir miktarda teklif var' ifadelerini kullandı.

KATAR, HULL CITY, FIORENTINA, EVERTON VE LYON İDDİALARI

Galatasaray ile yollarını ayıran Fatih Terim'in muhtemel yeni adresleri arasında Katar, Hull City, Fiorentina, Everton ve Lyon'un olduğu öne sürülmüş ancak deneyimli teknik adam hiçbir takımla anlaşma sağlamamıştı.

Fatih Terim'in bir süre dinlenme kararı aldığı ve takım çalıştırmayacağı da söylenmişti.

FATİH TERİM, GALATASARAY'A BAŞKAN OLACAK MI?

Fatih Terim'in geleceği hakkındaki bir diğer senaryo ise Galatasaray'a başkan olacağı...
Mart ayında Galatasaray'da yapılacak olağan genel kurul toplantısında Burak Elmas ve yönetiminin ibra edilmemesi durumda Sarı-Kırmızılı camia seçime gidecek.

Geçtiğimiz günlerde Fatih Terim'in Vadi İstanbul'da ofis açtığı ve seçim hazırlıklarına başladığı iddia edilmişti.

Fatih Terim'in listesinde Ahmet Yüce, NEF Yönetim Kurulu Başkanı Erdem Timur, Galatasaray eski Başkan Yardımcısı Avukat Rezan Epözdemir, iş insanı Bahattin Demirbilek ve Ali Yüce gibi isimler yer alacağı öne sürülmüştü.
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