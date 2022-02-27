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Galatasaray'dan müthiş geri dönüş!

Süper Lig’de Galatasaray evinde Çaykur Rizespor’u konuk etti. Gergin ve tempolu oynanan maçta Galatasaray iki kez geriye düşmesine rağmen maçı 4-2 kazanarak müthiş bir geri dönüşe imza attı. Galatasaray’ın 4 golünden 3'ü Hollandalı yıldızlarından geldi. Galatasaray’da ikinci yarı oyuna giren Gomis, penaltı vuruşundan yararlanamadı.

Galatasaray'dan müthiş geri dönüş!
Ekleme: 27.02.2022 - 21:03 Güncelleme: 27.02.2022 - 21:13 / Editör: Ozge Selin
Süper Lig'in 27. haftasında Galatasaray ile Çaykur Rizespor karşı karşıya geldi. Tempolu ve gergin oynanan maçta gol düellosu yaşandı. Galatasaray iki kez geriye düşmesine rağmen Van Aanholt'un yıldızlaştığı maçı 4-2 kazanmasını bildi. Galatasaray'ın gollerini Van Aanholt (2) ve Babel (P) ve Gomis atarken, Rize'nin gollerini Gedson Fernandes ve Tyler Boyd kaydetti.

Galatasaray'da Gomis bir penaltı vuruşundan yararlanamadı. Galatasaray ligde iki kez üst üste galip geldi.
MAÇ SONUCU: Galatasaray 4-2 Rizespor

GOLLER

4' Gedson Fernandes
40' Van Aanholt
50' Tyler Boyd
69' Babel (P)
87' Van Aanholt
90+7 Gomis
X Gomis penaltı kaçırdı.

İLKLERİN GECESİ

Gedson Fernandes, Süper Lig kariyerinin ilk golünü eski takımı Galatasaray'a attı.

Patrick van Aanholt, Süper Lig'deki ilk golünü attı.

Tyler Boyd, Süper Lig'de bu sezon ilk golünü attı.

MAÇTAN DAKİKALAR

3' Galatasaray Emre ile gole çok yaklaştı. Kale önündeki şut auta gitti.

GOL! 4' Gedson Fernandes, frikikten müthiş bir golle Rize'yi 1-0 öne geçirdi.

17' Rizespor'da Holmen'den kale önünde çok kritik müdahale. Galatasaray korner kazandı. Galatasaray tribünleri, topla buluştuğu her zamanda Gedson Fernandes'i ıslıklıyor.

19' Omar Elabdellaoui sarı kart gördü.

35' Sakatlanan Gedson Fernandes, sedyeyle saha dışına çıkartılıyor.

37' Mostafa Mohamed sarı kart gördü.

GOL! 40' Patrick van Aanholt, sağ ayağıyla yerden vurduğu şut gol oldu ve skor 1-1'e geldi.

İLK YARI 1-1 BİTTİ

GOL! 50' Tyler Boyd, müthiş bir golle Rize'yi 2-1 öne geçirdi.

60' Galatasaray gole yaklaştı. Van Aanholt'un şutunu kaleci çıkardı.

X 61' Galatasaray penaltı kazandı. Gomis penaltı vuruşundan yararlanamadı. Kaleci Tarık topu kornere çıkardı.

GOL! 68' Galatasaray bir kez daha penaltı kazanıyor. Babel, penaltı vuruşu sonrası skoru 2-2 yaptı.

71' Galatasaray Marcao ile 3. gole yaklaştı. Kaleci Tarık çıkardı.

Galatasaraylı taraftarlar, Rizespor atak yaparken kale arkasından sahanın içine su şişesi atıyor.

80' Galatasaray'da Cicaldau'nun oyundan çıktı, yerine Feghouli oyunda.

GOL! 87' Galatasaray, Van Aanholt'un golüyle 3-2 öne geçti.

KIRMIZI KART! 90+3' Çaykur Rizespor'da Baiano ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü.

MAÇ 3-2 SONA ERDİ
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