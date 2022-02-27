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Beyaz Gazete
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FIFA'dan Rusya'ya sert yaptırımlar!

FIFA, Rusya topraklarında maç oynanmayacağını ve Rusya maçlarında ulusal marşın çalınmayacağını açıkladı.

Ekleme: 27.02.2022 - 22:55 Güncelleme: 27.02.2022 - 23:05 / Editör: Ozge Selin
FIFA, olağanüstü toplantı sonrası Rusya ile ilgili kararlarını açıkladı. FIFA, 'Ukrayna'daki durum hızla iyileşmezse yakın gelecekte Rusya'yı uluslararası müsabakalardan men dahil tüm yaptırımları hazırda tutmaktadır!' ifadelerini kullandığı bir paylaşım yayımladı.

İŞTE ALINAN KARARLAR

-Rusya topraklarında maç oynanmayacak.

-Rusya'nın tarafsız sahada oynayacağı maçlarda taraftar olmayacak.

-Rusya maçlara 'Rusya' adı altında değil 'Rusya Futbol Birliği' adı altında çıkacak.

-Rusya maçlarında Rusya bayrağı ve ulusal marşı çalınmayacak.

'TÜM MAÇLARDAN MEN YAPTIRIMI YAKINDA'

FIFA, açıklamasında 'Ukrayna'daki durum hızla iyileşmezse yakın gelecekte Rusya'yı uluslararası müsabakalardan men dahil tüm yaptırımları hazırda tutmaktadır. Bu nedenle Uluslarası Olimpiyat Komitesi, UEFA ve tüm diğer spor organizasyonlarıyla iletişim halindedir.' dedi.

POLONYA, ÇEKYA VE İSVEÇ KONUSU

Polonya, Çekya ve İsveç'in 2022 Dünya Kupası Avrupa elemeleri playoff turundaki rakipleri Rusya ile maça çıkmama kararı hakkında FIFA, 'Polonya, Çekya ve İsveç'in endişelerini not aldık. Onlarla diyalog halindeyiz. FIFA uygun ve kabul edilebilir bir çözüm için yakın temasta kalmaya devam edecektir' açıklamasını da paylaştı.
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