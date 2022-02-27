Fenerbahçe elendiği Slavia Prag'tan transfer yapıyor! İsmail Kartal hayran kaldı

UEFA Konferans Ligi'ne veda edip lige dönen Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri gelmeye devam ediyor. Sarı-Lacivertliler, iki maçta da yenilerek elendiği Slavia Prag'tan transfer yapmaya hazırlanıyor. Teknik direktör İsmail Kartal'ın "Tam bir takım oyuncusu" yorumunu yaptığı Nijeryalı yıldız listeye eklendi. Ferdi Kadıoğlu'ndan Fenerbahçe'ye kötü haber gelirken, Tahir Karapınar ise takımın genç yıldızı Arda Güler'e övgüler yağdırdı.

UEFA Konferans Ligi'ne veda edip lige dönen Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri gelmeye devam ediyor. Sarı-Lacivertliler, iki maçta da yenilerek elendiği Slavia Prag'tan transfer yapmaya hazırlanıyor. Teknik direktör İsmail Kartal'ın "Tam bir takım oyuncusu" yorumunu yaptığı Nijeryalı yıldız listeye eklendi. Ferdi Kadıoğlu'ndan Fenerbahçe'ye kötü haber gelirken, Tahir Karapınar ise takımın genç yıldızı Arda Güler'e övgüler yağdırdı.



Fenerbahçe'ye Slavia Prag deplasmanında sakatlanan Ferdi Kadıoğlu'ndan kötü haber geldi.



22 yaşındaki oyuncunun çekilen MR'ında kas ve tendonunda kanama ile 2. derece zorlanma tesbit edildiği açıklandı.



Kasımpaşa maçında forma giyemeyecek olan Ferdi'nin, Trabzon karşılaşmasına yetişmesinin de zor olduğu öğrenildi.



TAHİR KARAPINAR: ARDA SABAHA KADAR UYUMADI!



Bu arada Fenerbahçe Futbol Akademisi Genel Koordinatörü Tahir Karapınar, kulüp televizyonunda altyapı ile ilgili önemli bilgiler verirken, son günlerin en gözde ismi Arda Güler'e özel parantez açtı. Karapınar şunları söyledi:



"Onları sadece sahaya değil hayata hazırlıyoruz. Hiçbir zaman korkmazlar, karakterlerini ortaya koyarlar. Arda kendini burada geliştirdi. Örnek bir futbolcu olarak Fenerbahçe'ye ve ülkemize yararlı olacak.



Arda'nın oyun stilini değiştirdik. Artık sadece 10 numara oynamıyor, 6 ve 8, gerektiğinde kanat oynuyor.



Slavia Prag deplasmanında kaçırdığı gol nedeniyle sabaha kadar 'O golü nasıl kaçırdım' diye uyuyamadı. Konuştuk bununla ilgili kendisiyle. Şimdi onun analizini yapar ve bir dahaki sefere daha iyisi olur."



FENERBAHÇE, OLAYINKA'YI TAKİBE ALDI



Öte yandan Konferans Ligi'nde Slavia Prag'a elenerek Avrupa'ya veda eden Fenerbahçe, rakibin sol kanadı Peter Olayinka'yı gözüne kestirdi.



Teknik direktör İsmail Kartal'ın, 26 yaşındaki Nijeryalı için "Tam bir takım oyuncusu" yorumunu yaptığı öğrenildi.



Olayinka için herhangi bir transfer teklifi yapılmadı. Ancak şartları soruldu. 2023 Temmuz ayına kadar sözleşmesi bulunan oyuncunun bonservisinin 2 milyon Euro olduğu öğrenildi.



HÜCUMUN HER BÖLGESİNDE VAR



Fenerbahçeli yöneticiler, sezon sonunda duruma göre Çekya ekibinin kapısını çalacak.



2018'den bu yana Slavia forması giyen Olayinka, Belçika ekibi Gent'ten 3.2 milyon Euro bonservisle transfer edilmişti.



Hücumun her bölgesinde görev yapabilen Nijeryalı futbolcu, bu sezon 27 resmi karşılaşmada 7 gol, 3 asistlik performans sergiledi.



YOLU TÜRKİYE'DEN GEÇMİŞTİ



2013'te 1. Lig'de mücadele eden Denizlispor'da bir 1 sene sonra da Akhisarspor'da deneme idmanlarına çıkan Olayinka, yetersiz bulununca resmi sözleşme imzalanmamıştı.



Nijeryalı, o dönem Kıbrıs ekiplerinden Yenicami'ye transfer olmuştu.



