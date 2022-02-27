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Derbide gülen Fenerbahçe! Beşiktaş'ın yenilmezlik serisi bitti

Turkcell Kadınlar Futbol Süper Ligi'nin 11. haftasında Fenerbahçe sahasında Beşiktaş'ı Zenatha Coleman ve Kennya Cordner'ın golleriyle 2-1 mağlup etti. Beşiktaş'ın tek sayısını Zeynep Kerimoğlu kaydetti. Bu sonuçla Fenerbahçe puanını 27 yapıp ikinci sıraya yükselirken, lider Beşiktaş'ın 10 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi.

Ekleme: 27.02.2022 - 14:32 Güncelleme: 27.02.2022 - 14:33 / Editör: Ozge Selin
Turkcell Kadınlar Futbol Süper Ligi'nin 11. haftasında Fenerbahçe sahasında Beşiktaş'ı Zenatha Coleman ve Kennya Cordner'ın golleriyle 2-1 mağlup etti. Beşiktaş'ın tek sayısını Zeynep Kerimoğlu kaydetti. Bu sonuçla Fenerbahçe puanını 27 yapıp ikinci sıraya yükselirken, lider Beşiktaş'ın 10 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi.

FENERBAHÇE 2 - 1 BEŞİKTAŞ

Stat: Beylerbeyi 75. Yıl
Hakemler: Cansu Tiryaki, Sedef Aktan, Neslihan Koç

Fenerbahçe: Ezgi Çağlar, Demet Bozkurt (Dk. 90+2 Sevinç Çorlu), Jessica Çarmıklı, Kpaho, İlayda Cansu Kara, Yenney, Fatma Kara Şahinbaş, Setenay Sırım (Dk. 89 Berdan Bozkurt), Coleman, Fishley, Cordner (Dk. 68 Jaleca)
Beşiktaş: Fatma Şahin, Didem Karagenç, Nascimento, Çiğdem Belci, Seda Nur İncik, Zeynep Gamze Koçer (Dk. 51 Maryam Yektaei), Gizem Gönültaş, Yağmur Uraz (Dk. 68 Zeynep Kerimoğlu), Berna Yeniçeri, Almeida, Elif Keskin

Goller: Dk. 10 Coleman, Dk. 40 Cordner (Penaltıdan) (Fenerbahçe), Dk. 90 Zeynep Kerimoğlu (Beşiktaş)
Kırmızı kart: Dk. 49 Fatma Şahin (Beşiktaş)
Sarı kart: Dk. 68 Fatma Kara Şahinbaş (Fenerbahçe)

MAÇTAN POZİSYONLAR
10. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Ceza sahası dışında topla buluşan Coleman'ın sağ çaprazdan etkili şutunda top ağlarla buluştu: 1-0.
38. dakikada topla ceza sahasına giren Coleman, rakibinin müdahalesiyle yerde kalınca hakem Cansu Tiryaki penaltı noktasını gösterdi.
40. dakikada Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı. Penaltı için topun başına geçen Cordner, topu ağlara gönderdi: 2-0.
90. dakikada Beşiktaş golü buldu. Sağdan yerden gelen ortaya ceza sahası içinde Zeynep Kerimoğlu'nun şutunda, top filelere gitti: 2-1.

FENERBAHÇE TRİBÜNLERİNE YABANCI MADDE ATILDI
Kadınlar futbol karşılaşmasında, sarı-lacivertli taraftarların bulunduğu tribüne stat dışından yabancı maddeler atıldı. Siyah-beyazlı bir grup taraftar, stat dışından tribünlere meşale ve yabancı maddeler fırlattı. Kısa süreli gerginliğin ardından grup alandan uzaklaştı.

FENERBAHÇE - BEŞİKTAŞ DERBİSİNİN 11'LERİ

Fenerbahçe: Ezgi, Demet, Jessica, Nina, Cansu, Fatma, Setenay, Zenatha, Yenney, Shameeka, Kennya

Beşiktaş: Fatma, Didem, Giovanna, Çiğdem, Seda Nur, Zeynep, Gizem, Mariana, Yağmur, Berna, Elif
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