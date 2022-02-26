  • USD: 14,04 - 14,06
  • EURO: 15,71 - 15,74
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Polonya, Rusya maçını oynamak istemiyor

Polonya, Rusya'ya karşı 2022 Dünya Kupası play-off maçını oynamak istemediğini açıkladı.

Ekleme: 26.02.2022 - 14:27 Güncelleme: 26.02.2022 - 14:27 / Editör: Ozge Selin
Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesi sonrası dünyanın birçok yerinden tepkiler gelmeye devam ediyor.

Çeşitli organizasyonlardan ihraç edilen Rusya'ya son olarak Polonya'dan da tepki geldi.

2022 Dünya Kupası play-off turunda Rusya ile eşleşen Polonya, FIFA'ya yaptığı başvuruda bu maçı oynamak istemediklerini bildirdi.

Polonyalı golcü Robert Lewandowski, "Ukrayna'da savaşın devam edeceği bir durumda Rusya Milli Takımı ile maç oynamayı düşünemiyorum. Bundan Rus futbolcular ve taraftarlar sorumlu değil ama hiçbir şey olmuyormuş gibi davranamayız." ifadelerini kullandı.

3 ÜLKE ORTAK BİLDİRİ YAYIMLANDI

2022 Dünya Kupası Elemelerinde play-off turunda bulunan Rusya ile karşılaşacak Polonya ve bir sonraki turdaki olası rakiplerinden İsveç ve Çekya ortak bir bildiri yayınladı.

Güvenlik sorununun artması sebebiyle Rusya’ya gitmeyeceklerini ifade ettiler. UEFA ve FIFA’dan bir an önce tepki vermelerini bekleyen üç futbol federasyonu maçların en kötü ihtimalle başka ülkelere alınmasını talep etti.

Rusya, 24 Mart’ta Dünya Kupası play-off turunda Moskova’da Dynamo Central Stadyumu’nda Polonya ile karşı karşıya gelecek. Bu turu kazanması halinde 29 Mart’ta İsveç – Çekya karşılaşmasının galibiyle Rusya’da karşılaşacak.
Joe Biden'dan Üçüncü Dünya Savaşı açıklaması
Zelenski'den müzakere açıklaması
26 Şubat koronavirüs verileri açıklandı!
Bakan Çavuşoğlu, tahliye edilen Türk vatandaşlarıyla görüştü: Kardeşlerimizin hepsini getireceğiz
Rusya Ukrayna savaşında son gelişmeler! Vladimir Putin'den Ukrayna ordusuna darbe çağrısı, başkent Kiev bombardıman altında...
Bakan Akar, Ukraynalı mevkidaşıyla görüştü
Savaş NATO sınırlarına dayandı! Rusya, Polonya sınırına sevkiyat yapıyor
Kırgız lider Caparov'dan Putin'e destek
ABD’den çarpıcı iddia! ‘Rusya Ukraynalı askerlerin ailelerini…’
Başkan Erdoğan ile Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy telefonda görüştü...
Donbass operasyonunda üçüncü gün! Peskov: Ukrayna tarafı müzakereyi reddetti
Başkan Erdoğan, partisinin Bursa'daki toplantısına telefonla bağlandı: Dikkat çeken 2023 mesajı
Bayraktar TB2'ler Rus konvoyunu yok etti! Ukrayna dünyaya duyurdu
Türkiye ile Rusya arasında kritik görüşme
Kiev'de sokağa çıkma yasağı: Dışarda olanlar düşman sayılacak
Fransa, Manş Denizi'ndeki Rus gemisine el koydu
İETT otobüsü halk ekmek büfesine daldı: İşletme sahibi canını zor kurtardı
Herson'da Ukrayna güçleri Rus konvoyunu imha etti!
Rusya Ukrayna savaşında NATO’dan flaş hamle! Bir ilk olacak!
Rus askerleri Kiev'i dört koldan kuşattı: Halka silah dağıtılıyor
NATO'nun hamlesi sonrası Rusya'da korkutan görüntü: 11 bin kilometre menzili bulunuyor

NATO'nun hamlesi sonrası Rusya'da korkutan görüntü: 11 bin kilometre menzili bulunuyor

Kiev’de bir bebek sığınakta dünyaya gözlerini açtı

Kiev’de bir bebek sığınakta dünyaya gözlerini açtı

Hocalı Katliamı nedir? Hocalı Katliamı ne zaman oldu? Hocalı Katliamında kaç kişi hayatını kaybetti?

Hocalı Katliamı nedir? Hocalı Katliamı ne zaman oldu? Hocalı Katliamında kaç kişi hayatını kaybetti?

Ankara'daki Ukrayna protestosunda duygu dolu anlar: Gözyaşlarını tutamadılar

Ankara'daki Ukrayna protestosunda duygu dolu anlar: Gözyaşlarını tutamadılar

Bakan Pakdemirli duyurdu! Tarımsal destek ödemesinin yatırılacağı tarih belli oldu!

Bakan Pakdemirli duyurdu! Tarımsal destek ödemesinin yatırılacağı tarih belli oldu!

Meteoroloji sarı kodla uyarmıştı... İstanbul'da yağmur ve soğuk hava kaç gün daha sürecek belli oldu!

Meteoroloji sarı kodla uyarmıştı... İstanbul'da yağmur ve soğuk hava kaç gün daha sürecek belli oldu!