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Galatasaray transferi duyurdu!

Galatasaray tarafından yapılan son dakika açıklamasında Sırp oyuncu Vasilije Pusica'yı kadroya katıldığı açıklandı. Galatasaray Nef Basketbol Takımından forma giyecek oyuncu Litvanya ekibi Prienai CBet’de forma giyiyordu.

Ekleme: 26.02.2022 - 01:02 Güncelleme: 26.02.2022 - 01:02 / Editör: Ozge Selin
Galatasaray Nef Basketbol Takımı, Sırp oyuncu Vasilije Pusica'yı kadrosuna kattı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, son olarak Litvanya ekibi Prienai CBet'de forma giyen 27 yaşındaki oyun kurucuyla sözleşme imzalandığı belirtildi.

Açıklamada, "Kariyerini Galatasaray Nef ile anlaşarak sarı kırmızılı formamız altında sürdürecek olan oyuncumuz Vasilije Pusica'ya Galatasaray'a hoş geldin diyor, sağlık ve başarı dolu bir sezon diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

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