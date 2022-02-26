Emre Belözoğlu'nu, Volkan Demirel yıktı!
Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Medipol Başakşehir, VavaCars Fatih Karagümrük'e 2-1 mağlup oldu. Başakşehir'in 4 maçlık galibiyet serisi, bu maçla birlikte sona ermiş oldu.
Süper Lig'in 27. haftasında Başakşehir sahasında Fatih Karagümrük'ü ağırladı. Günün ilk maçında Volkan Demirel'in çalıştırdığı Karagümrük, Emre Belözoğlu'nun çalıştırdığı Başakşehir'i 2-1 mağlup etti.
Mücadelenin tüm golleri maçın ilk yarısında gelirken, Başakşehir yeni transferi Trezeguet ile 1-0 öne geçti.
Başakşehir'in bu golüne 39'da Borini, 41'de ise Ahmed Musa ile karşılık veren Fatih Karagümrük, geriden gelerek 3 puanı aldı.
Öte yandan Başakşehir'in Süper Lig'deki 4 maçlık galibiyet serisi de bu maçla birlikte son ermiş oldu.
Bu sonuçla Başakşehir, 46 puanla 3. sırada yer aldı. Karagümrük ise 39 puana ulaştı ve 9. sıraya yükseldi.
Mücadelenin tüm golleri maçın ilk yarısında gelirken, Başakşehir yeni transferi Trezeguet ile 1-0 öne geçti.
Başakşehir'in bu golüne 39'da Borini, 41'de ise Ahmed Musa ile karşılık veren Fatih Karagümrük, geriden gelerek 3 puanı aldı.
Öte yandan Başakşehir'in Süper Lig'deki 4 maçlık galibiyet serisi de bu maçla birlikte son ermiş oldu.
Bu sonuçla Başakşehir, 46 puanla 3. sırada yer aldı. Karagümrük ise 39 puana ulaştı ve 9. sıraya yükseldi.