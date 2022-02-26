Emre Belözoğlu'nu, Volkan Demirel yıktı!

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Medipol Başakşehir, VavaCars Fatih Karagümrük'e 2-1 mağlup oldu. Başakşehir'in 4 maçlık galibiyet serisi, bu maçla birlikte sona ermiş oldu.

Süper Lig'in 27. haftasında Başakşehir sahasında Fatih Karagümrük'ü ağırladı. Günün ilk maçında Volkan Demirel'in çalıştırdığı Karagümrük, Emre Belözoğlu'nun çalıştırdığı Başakşehir'i 2-1 mağlup etti.



Mücadelenin tüm golleri maçın ilk yarısında gelirken, Başakşehir yeni transferi Trezeguet ile 1-0 öne geçti.



Başakşehir'in bu golüne 39'da Borini, 41'de ise Ahmed Musa ile karşılık veren Fatih Karagümrük, geriden gelerek 3 puanı aldı.



Öte yandan Başakşehir'in Süper Lig'deki 4 maçlık galibiyet serisi de bu maçla birlikte son ermiş oldu.



Bu sonuçla Başakşehir, 46 puanla 3. sırada yer aldı. Karagümrük ise 39 puana ulaştı ve 9. sıraya yükseldi.