Beşiktaş, deplasmanda Sivasspor’a konuk oluyor! Zorlu maçta ilk düdük çaldı...

Süper Lig’in 27. haftasında Beşiktaş, zorlu Sivasspor deplasmanına konuk oluyor. Önder Karaveli yönetiminde üst sıraları zorlayan siyah-beyazlılar, Sivasspor’a karşı mutlak galibiyet istiyor. Saat 19.00’da başlayan zorlu karşılaşmanın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz. İşte son dakika haberinin detayları…

Süper Lig'in 27. haftasında Demir Grup Sivasspor, Beşiktaş'ı ağırlıyor. Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadı'nda saat 19.00'da başlayan karşılaşmada hakem Sarper Barış Saka görev yapıyor.



Süper Lig'de çıktığı 26 maçta 8 galibiyet, 10 beraberlik, 8 yenilgiyle 34 puan toplayan ve 12. sırada yer alan Sivasspor, 41 puanla 6. sırada bulunan Beşiktaş karşısında galibiyet arayacak.

Sivasspor'da kart cezalısı Max Gradel ile sakatlığı bulunan Fredrik Ulvestad, Leke James ve Ahmet Oğuz karşılaşmada forma giyemeyecek.



CANLI | SİVASSPOR 0-1 BEŞİKTAŞ



12' Batshuayi