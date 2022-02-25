Şampiyonlar Ligi Finali'nin yeni adresi belli oldu!

Rusya-Ukrayna krizinin ardından Şampiyonlar Ligi finalinin yeni adresi belli oldu. Şampiyonlar Ligi Finali'inin St Petersburg’dan alınarak Paris’e verildiği açıklandı. İşte son dakika haberinin detayları...

Rusya-Ukrayna savaşının patlak vermesinin ardından futbol gündemi olaylardan nasibini aldı. UEFA, Şampiyonlar Ligi finali için flaş bir adım atarak finalin yeni adresini açıkladı.



Ş. LİGİ FİNALİNİN YENİ ADRESİ PARİS OLDU



Şampiyonlar Ligi finali Rusya'nın St. Petersburg şehrinden alınarak Paris'e verildi.



İSTANBUL ADAYLAR ARASINDA YER ALDIĞI YAZILMIŞTI



UEFA, finalin başka şehire taşınması kararını gündemine almasından sonra beklenen gelişme yaşandı. Daha önce İspanya'dan Madrid, İngiltere'den Londra, Macaristan'dan Budapeşte ve Türkiye'den de İstanbul'un final için aday olduğu iddia edilmişti.



Maçın 28 Mayıs'ta St. Petersburg'da 2018 Dünya Kupası için inşa edilen ve büyük bir UEFA sponsoru olan Rus enerji devi Gazprom tarafından finanse edilen bir stadyumda oynanması planlanıyordu.



Fransa, 2006'dan bu yana ilk kez finale ev sahipliği yapacak.