Galatasaray’ın muhtemel rakipleri belli oluyor!

UEFA Avrupa Ligi'nde bu sezon Marsilya, Lazio ve Lokomotiv Moskova'nın bulunduğu gruptan lider çıkan Galatasaray, son 16 play-off turunu oynamadan direkt olarak son 16'ya kalmayı garantilemişti. Avrupa Ligi'nde son 16 turundaki rakibini bekleyen Galatasaray'ın muhtemel rakipleri oluşmaya başladı. 20.45 seansının sona ermesiyle birlikte Galatasaray'ın 4 muhtemel rakibi ortaya çıktı. 23.00'te başlayan maçların sonuçlarına göre kalan 4 takım belli olacak.

Bu sezon Süper Lig'de beklentilerin oldukça altında kalan Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi grup aşamasında tarihi bir performans sergilemişti.



Avrupa'da Marsilya, Lazio ve Lokomotiv Moskova'nın olduğu E Grubu'nu 12 puanla lider tamamlayan sarı-kırmızılılar, namağlup son 16 turuna yükseldi.



UEFA'nın bu sezon uygulamaya koyduğu yeni statüde grubunu lider bitiren takımlar direkt olarak son 16 turuna kalırken, grubunu ikinci sırada bitiren takımlar ise son 16 play-off turuna kaldı.



E Grubu'nu lider bitiren Galatasaray'da bu nedenle direkt olarak son 16'ya kaldı ve son 16 play-off turundan gelecek rakibini beklemeye geçti.



Avrupa Ligi'nde son 16 turundaki rakibini bekleyen Galatasaray'ın muhtemel rakipleri oluşmaya başladı. 20.45 seansının sona ermesiyle birlikte Galatasaray'ın 4 muhtemel rakibi ortaya çıktı. 23.00'te başlayan maçların sonuçlarına göre kalan 4 takım belli olacak.



İşte Galatasaray'ın belli olan muhtemel rakipleri:



Atalanta



Porto



Sevilla



RB Leipzig