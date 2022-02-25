  • USD: 14,04 - 14,06
  • EURO: 15,71 - 15,74
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Brezilya'da takım otobüsüne bombalı saldırıda dikkat çeken Trabzonspor detayı...

Brezilya'da Serie B ekipleri Bahia ile Sampaio Correa arasında oynanacak olan kupa maçı öncesi ev sahibi takımın otobüsüne bombalı saldırı düzenlendi. Aralarında Trabzonspor'un eski yıldızının da olduğu otobüste birçok futbolcunun yaralandığı olay sonrası ortaya çıkan görüntüler kan dondurdu.

Brezilya'da takım otobüsüne bombalı saldırıda dikkat çeken Trabzonspor detayı...
Ekleme: 25.02.2022 - 09:26 Güncelleme: 25.02.2022 - 09:34 / Editör: Ozge Selin
Brezilya'da Serie B ekipleri Bahia ile Sampaio Correa arasında oynanacak olan kupa maçı öncesi ev sahibi takımın otobüsüne bombalı saldırı düzenlendi. Aralarında Trabzonspor'un eski yıldızının da olduğu otobüste birçok futbolcunun yaralandığı olay sonrası ortaya çıkan görüntüler kan dondurdu.

Brezilya'da takım otobüsüne bombalı saldırıda dikkat çeken Trabzonspor detayı...

Brezilya'da Serie B ekipleri Bahia ile Sampaio Correa arasında oynanacak olan kupa maçı öncesi akılalmaz bir olay yaşandı.

Brezilya'da takım otobüsüne bombalı saldırıda dikkat çeken Trabzonspor detayı...

Maçın oynanacağı Fonte Nova Arena'ya gelen Bahia takımını taşıyan otobüse patlayıcı maddeyle saldırı düzenlendiği belirtildi.

Brezilya'da takım otobüsüne bombalı saldırıda dikkat çeken Trabzonspor detayı...

Bahia kulübü resmi siteden yaptığı açıklamada takım otobüsünde bomba patladığını ve futbolcuların yaralandığını duyurdu.

Brezilya'da takım otobüsüne bombalı saldırıda dikkat çeken Trabzonspor detayı...

Bombanın araca çarpması sonrasında otobüsün camları kırıldı ve kırılan camların etrafa saçılmasından dolayı otobüstekiler yaralandı.

Brezilya'da takım otobüsüne bombalı saldırıda dikkat çeken Trabzonspor detayı...

Bahia kalecisi Danilo Fernandes'in de gözüne yakın bir yerden yüzünde kesik olduğu ve hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

Brezilya'da takım otobüsüne bombalı saldırıda dikkat çeken Trabzonspor detayı...

Saldırıda yaralanan Danilo Fernandes'in yanı sıra sol bek Matheus'un da kollarındaki kesikler sebebiyle tedavi altına alındığı ve maç kadrosundan çıkarıldığı belirtildi.

Brezilya'da takım otobüsüne bombalı saldırıda dikkat çeken Trabzonspor detayı...

GUTO FEREIRA: ORADA ÖLEBİLİRDİK

Bahia Teknik Direktörü Guto Fereira ise olayla ilgili şu ifadeleri kullandı:

'Orada ölebilirdik. Bütün bunlar neden? İnsanlar neden böyle davranıyor?

Bize böyle pes ettirilmeye mi çalışıyor? Sporla hiçbir alakası olmayan, bu aptalca durumu bitirin artık.'

Brezilya'da takım otobüsüne bombalı saldırıda dikkat çeken Trabzonspor detayı...

TRABZONSPOR'UN ESKİ YILDIZI GALİBİYETİ GETİRDİ

Karşılaşma öncesinde yaşanan olaya rağmen Bahia takımı maça çıkma kararı aldı.

Ev sahibi ekip mücadeleyi Daniel Simoes ve Trabzonspor'un eski oyuncusu Hugo Rodallega'nın golleriyle 2-0 kazandı.
CHP'li Özgür Özel'in ''Ukrayna'daki Türk vatandaşları uyarılmadı'' yalanı dakikalar içinde çürüdü
Başkan Erdoğan'ın doğum gününü sosyal medyadan binlerce kişi kutladı
ABD Başkanı Joe Biden talimat verdi! Avrupa'ya ek kuvvet gönderilecek
Selçuk Bayraktar'dan 'Ukrayna' mesajı: Bağımsız savunma sanayii uluslar için hayati önem taşıyor
Biden ile Zelenskiy görüştü! Zelenskiy teşekkür ederek duyurdu
Kiev'de tekrar sirenler çaldı! Şehirden kaçış sürüyor
Şahan Gökbakar'dan Zelenskiy'e komedyen desteği
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy meydan okudu: Kiev'deyim
Rusya'dan iki ülkeye daha tehdit! 'NATO'ya alınırlarsa...'
Rusya-Ukrayna Savaşı devam ederken en çok bu merak edildi! Türkiye, Boğazları Rusya gemilerine kapatabilir mi?
25 Şubat koronavirüs verileri açıklandı!
Odessa açıklarında Ukrayna'ya ait gemiler vuruldu
Ukrayna'daki Türk vatandaşları tahliye ediliyor
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Rusya'ya en sert yaptırımları uygulayacağız
AFAD harekete geçti! Türkiye'den Ukrayna'ya yardım eli
Putin'den önemli açıkalamalar!
Avrupa Birliği'nden Vladimir Putin ve Sergey Lavrov'a yaptırım
Ümitcan Uygun'a 4 yıl 10 ay hapis!
Başkan Erdoğan İstanbul Eğitim Yatırımları Toplu Açılış Töreni'nde konuşuyor
Putin'den Zelenski'in savaşı bitirme çağrısına yanıt geldi!
Rusya-Ukrayna savaşı sonrası altında rekor kapıda: İki bin doları aşabilir

Rusya-Ukrayna savaşı sonrası altında rekor kapıda: İki bin doları aşabilir

Yargıtay kararı: İş yeri telefonunu kullanan şimdi yandı

Yargıtay kararı: İş yeri telefonunu kullanan şimdi yandı

TikTok'ta iğrenç paylaşım: Kiev'den yola çıktılar, kocalarınıza sahip çıkın!

TikTok'ta iğrenç paylaşım: Kiev'den yola çıktılar, kocalarınıza sahip çıkın!

Meteoroloji sarı kodla uyarmıştı... İstanbul'da yağmur ve soğuk hava kaç gün daha sürecek belli oldu!

Meteoroloji sarı kodla uyarmıştı... İstanbul'da yağmur ve soğuk hava kaç gün daha sürecek belli oldu!

Zeka Oyunları Süper Ligi başladı! ‘Oyun ciddi bir iştir’

Zeka Oyunları Süper Ligi başladı! ‘Oyun ciddi bir iştir’

Mesut Özil'den Rusya'ya kırmızı kart!

Mesut Özil'den Rusya'ya kırmızı kart!