Brezilya'da takım otobüsüne bombalı saldırıda dikkat çeken Trabzonspor detayı...

Brezilya'da Serie B ekipleri Bahia ile Sampaio Correa arasında oynanacak olan kupa maçı öncesi ev sahibi takımın otobüsüne bombalı saldırı düzenlendi. Aralarında Trabzonspor'un eski yıldızının da olduğu otobüste birçok futbolcunun yaralandığı olay sonrası ortaya çıkan görüntüler kan dondurdu.Brezilya'da Serie B ekipleri Bahia ile Sampaio Correa arasında oynanacak olan kupa maçı öncesi akılalmaz bir olay yaşandı.Maçın oynanacağı Fonte Nova Arena'ya gelen Bahia takımını taşıyan otobüse patlayıcı maddeyle saldırı düzenlendiği belirtildi.Bahia kulübü resmi siteden yaptığı açıklamada takım otobüsünde bomba patladığını ve futbolcuların yaralandığını duyurdu.Bombanın araca çarpması sonrasında otobüsün camları kırıldı ve kırılan camların etrafa saçılmasından dolayı otobüstekiler yaralandı.Bahia kalecisi Danilo Fernandes'in de gözüne yakın bir yerden yüzünde kesik olduğu ve hastaneye kaldırıldığı belirtildi.Saldırıda yaralanan Danilo Fernandes'in yanı sıra sol bek Matheus'un da kollarındaki kesikler sebebiyle tedavi altına alındığı ve maç kadrosundan çıkarıldığı belirtildi.GUTO FEREIRA: ORADA ÖLEBİLİRDİKBahia Teknik Direktörü Guto Fereira ise olayla ilgili şu ifadeleri kullandı:'Orada ölebilirdik. Bütün bunlar neden? İnsanlar neden böyle davranıyor?Bize böyle pes ettirilmeye mi çalışıyor? Sporla hiçbir alakası olmayan, bu aptalca durumu bitirin artık.'TRABZONSPOR'UN ESKİ YILDIZI GALİBİYETİ GETİRDİKarşılaşma öncesinde yaşanan olaya rağmen Bahia takımı maça çıkma kararı aldı.Ev sahibi ekip mücadeleyi Daniel Simoes ve Trabzonspor'un eski oyuncusu Hugo Rodallega'nın golleriyle 2-0 kazandı.