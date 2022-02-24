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Beşiktaş’ta Önder Karaveli’nin yerine geçecek isim ortaya çıktı!

Süper Lig'de geçtiğimiz sezon kazanılan çifte şampiyonluğun ardından bu sezona yıldız oyuncu transferleriyle başlayan Beşiktaş, kadroya katılan yıldızlardan beklediğini alamadı ve Şampiyonlar Ligi'nde kötü bir dönemi geride bıraktı. Süper Lig'de de üst üste alınan kötü sonuçlarla birlikte Sergen Yalçın'ın görevine son verildi. Sergen Yalçın'ın yerine ise Önder Karaveli teknik direktörlük görevine başladı.

Ekleme: 24.02.2022 - 00:56 Güncelleme: 24.02.2022 - 01:06 / Editör: Ozge Selin
Süper Lig'de geçtiğimiz sezon Sergen Yalçın'la birlikte zorlu bir sezonu şampiyon olarak tamamlayan Beşiktaş, Türkiye Kupası'nda da zafere ulaştı.

Sezonu çifte kupayla tamamlayan siyah-beyazlılar, yeni sezona Sergen Yalçın ile 1 yıllık sözleşme imzalayarak girdi.

Yaz transfer döneminde yapılan yıldız oyuncu transferleriyle birlikte Şampiyonlar Ligi'nde başarı kovalayan Beşiktaş, umduğunu bulamadı.

Alex Teixeira, Miralem Pjanic, Batshuayi gibi yıldız isimlerin bekleneni veremesi, Beşiktaş'ta kötü günlerin başlangıcı oldu.

Şampiyonlar Ligi'nde grubunu puan alamadan tamamlayan Beşiktaş, Süper Lig'de de üst üste kötü sonuçlar aldı.

Üst üste gelen kötü sonuçların ardından tecrübeli çalıştırıcı Sergen Yalçın ile yollar ayrıldı.

Sergen Yalçın'ın ardından birçok yabancı teknik adamla görüşen Beşiktaş'ta, beklenen isim Şenol Güneş olmuştu.

Ancak Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Şenol Güneş iddialarını veto ederek takımın başına Önder Karaveli'yi getirdi.

Karaveli yönetiminde toparlanmaya başlayan Kartal, yeni sezon için teknik direktör arayışlarını sürdürüyor.

Gelecek sezon, Önder Karaveli'yle yolların ayrılarak Şenol Güneş'in takımın başına geçeceği konuşulmuştu.

Ancak Ahmet Nur Çebi, bir kez daha Şenol Güneş iddialarını reddetti ve Beşiktaş'ın teknik direktörü Önder Karaveli'dir açıklamalarında bulundu.

Öte yandan A Spor'da yer alan habere göre Beşiktaş'ta sportif direktör Ceyhun Kazancı, yeni çalıştırıcı için çalışmalarına devam ediyor.

Habere göre, Beşiktaş sportif direktörü Ceyhun Kazancı, Nuno Espirito Santo'yla anlaşma noktası arıyor.

Ceyhun Kazancı'nın listesinde 7 kişi bulunuyor. Listede Portekiz dışında Hollanda, Sırbistan, Çekya ve Almanya'dan teknik direktörler bulunuyor.

Sergen Yalçın'ın görevine son verilmesinin ardından da ismi Beşiktaş ile anılan Portekizli teknik adam, son olarak Premier Lig'de Tottenham'ı çalıştırdı.

Teknik direktörlük kariyerinde en uzun süreli çalıştırdığı takım ise yine Premier Lig'den Wolverhampton oldu.

Nuno Espirito Santo, 2017 ve 2021 yılları arasında Wolverhampton'ı çalıştırdı.

48 yaşındaki teknik direktör, 199 maça çıktı ve burada 1.68 maç başı puan ortalaması tutturdu.

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