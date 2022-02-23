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Fatih Terim'le fotoğrafın faturası kesildi: Torrent 3 futbolcunun kadro dışı bırakılmasını istedi

Torrent'ten; Arda Turan, Alpaslan Öztürk ve Morutan'ın kadro dışı bırakılması talebi geldi. Ancak Burak Elmas bu isteği 'şimdilik' reddetti.

Fatih Terim'le fotoğrafın faturası kesildi: Torrent 3 futbolcunun kadro dışı bırakılmasını istedi
Ekleme: 23.02.2022 - 11:25 Güncelleme: 23.02.2022 - 11:30 / Editör: Ozge Selin
Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent, takımdaki kötü gidişatın nedeni olarak gördüğü 3 futbolcuyu (Arda Turan, Morutan ve Alpaslan Öztürk) Göztepe maçının kadrosuna almamıştı.

'ARDA, MORUTAN VE ALPASLAN'I KADRO DIŞI BIRAKALIM'
Arda'nın özellikle Fatih Terim ile çektirdiği fotoğraftan rahatsız olan İspanyol hoca, tecrübeli futbolcunun biletini kesti.

Olimpiu Morutan'ın ise antrenman performansını yetersiz olarak niteledi.

Alpaslan Öztürk'ün de disiplinsiz davrandığını iddia eden Torrent, bu 3 ismin de süresiz kadro dışı kalmasını istedi. Ancak Başkan Burak Elmas, Torrent'in bu talebini, yaşanan krizi daha da derinleştireceğini düşündüğü için 'şimdilik' reddetti.

RİZE'DEN 3 PUAN ALINIRSA RAPOR UYGULANACAK
Yönetimin, Rizespor ile pazar günü oynanacak karşılaşmanın da kazanılması halinde bu öneriyi kabul edebileceği bildirildi.
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