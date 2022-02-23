Burak Elmas açıkladı! Menajerlere servet gitti!

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, dün sarı-kırmızılı kulüp üyelerini bilgilendirmek için çevrimiçi bir toplantı düzenledi. Başkan Elmas, bu toplantı sırasında hem kendi yönetiminin hem de önceki yönetimlerin futbolcu menajerlerine ödediği ücretleri açıkladı. Normal şartlar altında menajer, transferin neticesinde futbolcunun alacağı ücretinde yüzde 10'u oranında komisyon alır. Ancak sarı-kırmızılı kulübün son dönemde menajerlere yüksek oranlarda komisyon dağıtması dikkat çekti. 2016-2017 sezonundan bu yana sarı-kırmızılı takım menajerlere 38 milyon Euro, 21 milyon TL ve 217 bin Dolar ödeme yaptı. Menajerlik ücretlerinin sarı-kırmızılı takıma maliyeti 635 milyon TL oldu.2020-2021 sezonunda Galatasaray, Ryan Donk ile 515 bin 750 Euro sabit ücret karşılığında bir yıllık kontrat imzaladı. Sarı-kırmızılı kulübün, bu anlaşma için 500 bin Euro menajerlik ücreti ödediği ortaya çıktı. Yani Aslan, bu transfer için Hollandalı oyuncunun menajerine yüzde 97 komisyon verdi.Galatasaray, Omar Elabdellaoui transferinde de büyük oranda menajerlik ücreti ödemek zorunda kaldı. Norveçli oyuncu ile 3 sezon için toplam 4 milyon 50 bin Euro karşılığında anlaşan sarı-kırmızılı takım, menajerine yüzde 48 oranında komisyon ödedi. Omar için verilen menajerlik ücreti 1.95 milyon Euro oldu.2019-2020 sezonunun ara transfer döneminde Eskişehirspor'dan bedelsiz olarak transfer edilen Jesse Sekidika için tam yüzde 42 oranında komisyon ödendi. Galatasaray, 4,5 yıllığına Nijeryalı oyuncuyla toplam 1 milyon 125 bin Euro karşılığında anlaşırken, Nijeryalı oyuncunun menajerinde 470 bin Euro komisyon ödemesi yaptı.Galatasaray'da servetine servet katan Radamel Falcao'nun transferi sırasında menajerlerin de büyük paralar kazandığı ortaya çıktı.Kolombilı yıldızın transferinde 3 farklı menajerlik şirketine 9 kalemde toplam 3 milyon 751 bin Euro ödeme yapıldı. Falcao transferinin toplam komisyon yüzdesi 20'ye ulaşırken; Gestifute, Unique Football ve Ahmet Bulut bu transferden pay çıkartan taraflar oldu.2017-2018 sezonundan itibaren Galatasaray Spor Kulübü'nden en çok para kazanan menajer William D'Avila oldu. Sarı-kırmızılı takım gerçekleştirdiği 9 transfer karşılığında D'Avila'ya tam 4.5 milyon Euro ödeme yaptı. D'Avila ayrıca Ndiaye'nin satışından 1.1 milyon Euro, Emre Mor'un Olimpiakos'a transferinden 30 bin Euro kazandı.D'Avila, bu 9 transferde ortalama 24,11 oranında komisyon aldı. 2019-2020 sezonunda Monaco'dan 6 aylığına kiralanan Onyekuru'ya 650 bin Euro maaş verilirken, D'Avila'ya 475 bin Euro komisyon ödendi.