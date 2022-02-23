Acun gol sorununu çözmek için harekete geçti: Çok para harcayağız

İngiliz kulübü Hull City'yi satın alan Acun Ilıcalı, gol sorununu çözebilmek için iyi bir forvet alacaklarını ifade etti.

İngiltere Championship takımlardından Hull City'nin sahibi olan ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, yeni kulübüyle ilgili açıklama yaptı.



Acun Ilıcalı, BBC'ye yaptığı açıklamada forvet transferi için büyük yatırım yapacaklarını duyurdu.



'BÜTÇEYLE İLGİLİ PROBLEMİMİZ YOK'

Hull City'ye golcü bir isim getirmek istediklerini belirten Acun Ilıcalı, 'Takımımız için iyi transferler yapmak zorundayız. Bütçeyle ilgili problemimiz yok. Fakat büyük rakam harcayacağımız konu, golcü transferi olacak.' dedi.



'GOLCÜYE PARA HARCAYACAĞIZ'

Açıklamalarına devam eden Acun Ilıcalı, 'Bana göre dünya futbolunda başarı büyük golcülerle geliyor. Çünkü günümüzde, 20 yıl önceki kadar gol şansı bulamıyorsunuz. Bu yüzden takımdaki golcünüz Stephen Curry gibi olmalı. Yüksek yüzdeyle gol atabilen bir forvet bulacağız. Bu transfere diğerlerinden daha çok para harcayacağız.' ifadelerini kullandı.