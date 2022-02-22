Rusya - Ukrayna krizi futbolu da vurdu

Ukrayna ve Rusya arasında gitgide artan gerilim futbola da sıçradı. Rusya şehri Zenit'te yapılması planlanan Şampiyonlar Ligi final maçının yeri değişebilir.

Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan krizin futbolu da etkilediği öğrenildi. İngiliz basını, UEFA'nın bu sezon St. Peterburg Stadyumu'nda oynatmayı planladığı UEFA Şampiyonlar Ligi finalinin tehlikeye girdiğini aktardı.



Rusya ile Ukrayna arasındaki kriz UEFA'yı da harekete geçirdi. Avrupa futbolunun patronları, Şampiyonlar Ligi finalinin St. Petersburg'da oynanması fikrini gözden geçirme kararı aldı.



ALTERNATİF ARAYIŞINA GİRİLDİ



İki ülke arasında gerilimin son günlerde artması sonrasında UEFA'nın, 2022 Şampiyonlar Ligi Finali için alternatif arayışlarına başladığı vurgulandı.



Avrupa futbolunun bir numaralı organizasyonunda finale iki İngiliz takımının kalması halinde, dev maçın Wembley'de oynanabileceği aktarıldı.



UEFA Şampiyonlar Ligi finalinin oynanacağı stadyumun yer aldığı şehre 60 milyon sterlinden fazla bir gelir kaynağı oluşturacağı ifade edildi.



