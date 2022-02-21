Süper Lig yayın ihalesi kararı ertelendi!

Süper Lig yayın ihalesi için perşembe günü bir kez daha toplantı yapılacak. Karar pazartesi günü verilecek.

Süper Lig yayın ihalesi için perşembe günü bir kez daha toplantı yapılacak. Karar pazartesi günü verilecek. Perşembe günü teklifleri değerlendirmek üzere TFF ile Kulüpler Birliği yeniden toplanacak.



NİHAİ KARAR PAZARTESİ GÜNÜ VERİLECEK



Bu görüşmenin ardından pazarlık görüşmeleri olacak ve ardından pazartesi günü nihai karar verilecek.



SÜPER LİG TV KURULABİLİR AÇIKLAMASI YAPILMIŞTI



İlk tekliflerin beklentinin altında olmaması sebebiyle TFF 18 Şubat Cuma günü saat 17.00'a kadar ek süre vermişti. TFF Başkanı Nihat Özdemir, tekliflerin yetersiz olması durumunda Süper Lig TV kurulabileceği açıklamasını yapmıştı.