Nantes, yıldızlar ordusu PSG’yi ilk yarıda dağıttı! Neymar’ın penaltısı dalga konusu oldu...

Fransa Ligue 1'in 25. haftasında PSG, Nantes deplasmanına konuk oldu. Karşılaşmadan 3-1 galip ayrılan Nantes, adeta PSG'yi dağıttı.Karşılaşmanın başından sonuna kadar oyun içerisinde üstün gözüken Paris Saint-Germain, golü bulmakta zorlandı.Nantes ise yakaladığı kontrataklar ile golleri buldu ve ilk yarıda attığı 3 golle karşılaşmadan galip ayrıldı.Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri, Ludovic Blas, Merlin ve Kolo kaydetti. PSG'nin tek golünü ise Neymar attı.Bu sonuçla lider PSG, 59 puanda kalırken Nantes, 38 puana ulaştı ve 5. sıraya yükseldi.NEYMAR'IN PENALTISI GÜNDEM OLDUKarşılaşmanın 64. dakikasında kazanılan penaltı atışında topun başına geçen Neymar, PSG'nin umutlarını yeşertmek yerine tüketti.Maçta farkı 1'e indirme şansı bulunan Neymar, oldukça kötü bir penaltı vuruşuyla fırsatı tepti.Nantes kalecisi Lafont'un soluna doğru vuran Neymar, zayıf şutunda kaleciyi geçemedi.Neymar'ın kaçırdığı bu penaltı sosyal medyada çokça konuşuldu ve Brezilyalı yıldız için bir dalga konusu haline geldi.LAFONT'TAN 8 KURTARIŞNantes'ın 23 yaşındaki kalecisi Albon Lafont, yaptığı kurtarışlarla takımını ayakta tutan isim oldu.90 dakika boyunca 8 kurtarış yapan Lafont, maçın yıldızlarından birisi oldu.