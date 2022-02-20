Fenerbahçe Hatayspor'u konuk ediyor!

Süper Lig'in 26. haftasında Fenerbahçe, sahasında Hatayspor'u konuk ediyor. Ligde oynanan son maçta Giresunspor'u 2-1 mağlup eden sarı-lacivertliler, Hatayspor karşısında galibiyet alarak çıkışını sürdürmek istiyor. Zorlu karşılaşmada ilk 11'ler belli oldu.

Ülker Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Yasin Kol yönetecek. Ligin 25. haftasında deplasmanda GZT Giresunspor'u yenen Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde ise Çekya'nın Slavia Prag takımına sahasında mağlup oldu.



Teknik direktör İsmail Kartal yönetimindeki sarı-lacivertliler, haftaya 40 puan ve averajla 6. sırada giriyor.



İLK 11'LER



Fenerbahçe: Altay, Serdar, Tisserand, Çağtay, Ozan, Crespo, Zajc, Osayi-Samuel, Diego Rossi, Arda Güler, Serdar Dursun.



Hatayaspor: Munir, Kamil, Sackey, Burak, Samuel, Onur, Ruben, Benzia, Saint-Louis, Lobzhanidze, Ayoub.



Yaz transfer döneminde Kasımpaşa'dan transfer edilen genç oyuncu Çağtay Kurukalıp, Fenerbahçe formasını ilk kez terletecek.