Fenerbahçe, Hatayspor karşısında rahat kazandı! 3 puanı penaltı golleri getirdi

Süper Lig’in 26. haftasında Fenerbahçe, sahasında Hatayspor’u ağırladı. Zorlu karşılaşmadan 2-0 galip çıkan sarı-lacivertliler, ligde üst üste 2. galibiyetini aldı ve hafta içi oynanacak Slavia Prag maçı öncesi moral depoladı. Fenerbahçe’nin gollerini Serdar Dursun, penaltı atışından kaydetti. Bu sonuçla sarı-lacivertliler, 43 puanla 5. sıraya yükseldi. Hatayspor ise 39 puanla 8. sırada kaldı.

Süper Lig'de bu sezon beklentilerin altında kalan Fenerbahçe, sezonun 26. haftasında Hatayspor'u sahasında ağırladı. Zorlu karşılaşmadan iki penaltı golüyle galip gelen Fenerbahçe, ligde üst üste 2. galibiyetini aldı.



Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri, Serdar Dursun penaltıdan attı.



Bu sonuçla sarı-lacivertliler, 43 puanla 5. sıraya yükseldi. Hatayspor ise 39 puanla 8. sırada kaldı.



ARDA GÜLER VE ÇAĞTAY İLK KEZ İLK 11'DE



Fenerbahçe'nin 16 yaşındaki genç oyuncusu Arda Güler ve 19 yaşındaki Çağtay Kurukalıp, bu sezon ilk bir maça ilk 11'de başladılar.



Çağtay Kurukalıp, 90 dakika sahada kalırken, Arda Güler, 73 dakika sahada kaldı.



İki genç oyuncu da taraftarın ve teknik heyetin beğenisini kazanmayı başardı.